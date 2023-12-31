Панарин невероятен! Русский феномен оформил хет-трик и переписал историю

Российский супербомбардир «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает удивлять и сводить с ума всю хоккейную общественность. Россиянин находится в сумасшедшей форме и проводит поистине феноменальный сезон. За эти несколько месяцев с момента старта чемпионата Артемий переписал целый ряд различных рекордов и покорил всех как своей результативностью, так и впечатляющим прогрессом в игре под руководством нового наставника «Рейнджерс» Питера Лавиолетта. Но самое важное — Панарин и не думает останавливаться на достигнутом. Он выступает очень стабильно и продолжает достигать все новых и новых вершин.

По ходу текущего чемпионата Хлебушек установил несколько результативных серий, и к заключительному матчу 2023 года подошел с еще одной — голевой. До гостевой встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» лидер «Рейнджерс» отличился в трех матчах кряду, забросив ровно по одной шайбе. Для полной красоты нужно было отметиться и в гостях у Андрея Василевского и Никиты Кучерова. И Артемий принял этот вызов. Правда, даже слишком.

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С момента стартового вбрасывания не прошло и двух минут, как Панарин с близкого расстояния вонзил шайбу в сетку ворот Василевского. Лучший голкипер мира в данной ситуации не мог ничего поделать, кроме как просто наблюдать за радостью оппонента, разменявшего свой третий десяток голов в сезоне.

Этого Панарину оказалось мало. Россиянину не хватало еще одного результативного действия, чтобы пробить отметку в 100 очков за календарный год. Ожидалось, что оно придет с голевой передачей, но ассистентом Артемию сегодня так и не суждено было выступить, хотя шансы для этого были. Вместо этого лидер «Рейнджерс» закрыл гештальт еще одним голом. А за ним — и еще одним.

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В третьем периоде при счете 3:1 в пользу «синерубашечников» Артемий Панарин выстрелил дуплетом, сначала оформив дубль, а затем и хет-трик — уже второй в этом сезоне и шестой в карьере россиянина в чемпионатах НХЛ. Все шайбы в исполнении Хлебушка влетели в одни и те же ворота. И каждый раз после впечатляющего кистевого броска россиянина.

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Благодаря этим двум голам Панарин набрал 100-е и 101-е очко за календарный год соответственно. В своей карьере в «Рейнджерс» Артемий достиг подобного результата уже второй раз. В 2022 году он также отметился 101 результативным действием. В богатой клубной истории «синерубашечников» Панарин стал всего лишь вторым игроком, который провел минимум два календарных года с сотней очков в каждом. Ранее рекорд принадлежал Марку Мессье: легенда «Рейнджерс» набирал по 108 баллов в 1992 и 1995 годах соответственно.

«Честно говоря, я прекрасно себя чувствую после такого матча. Не знаю, что может быть лучше, чем завершить год вот так. Мы выиграли матч, это важно», — сказал Панарин журналистам после игры.

Теперь Артемий входит в тройку лидеров в гонке лучших бомбардиров сезона НХЛ, где только он, Никита Кучеров и Натан Маккиннон имеют в своем активе по 50+ очков. Кучеров, кстати, в сегодняшней игре тоже отличился — на его счету единственный гол «Лайтнинг» в матче. Россиянин наступает на пятки лучшему снайперу первенства Остону Мэттьюсу.

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Панарин же по всем прогнозам должен набрать более 110 очков за сезон. Ранее во всей своей карьере в НХЛ Хлебушек никогда не достигал заветной сотни. Теперь же она все ярче светит на горизонте, а вместе с ней и возможный «Харт Трофи». Именно о Панарине говорит вся лига.