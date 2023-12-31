НХЛ объяснила, почему был отменен гол Овечкина на последней минуте матча

НХЛ выступила с официальным заявлением по поводу отмены гола россиянина. Видеоповтор был инициирован судейской видеокомнатой, так как любой гол на последней минуте основного времени матча либо в овертайме автоматически просматривается.

«Видеоповтор показал, что Ник Дауд из “Вашингтона” помешал игре Ярослава Аскарова во вратарской площади за мгновения перед голом Алекса Овечкина. Согласно правилу 69.3 если атакующий игрок инициирует контакт с вратарём, случайный или иной, в то время как вратарь находится в своей площади ворот, то гол будет отменён», — говорится в официальном заявлении на сайте НХЛ.