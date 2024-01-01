Матч «Зимней классики» НХЛ впервые пройдет на стадионе с раздвижной крышей

ТАСС, 1 января. «Сиэтл» и действующий обладатель Кубка Стэнли «Вегас» встретятся в 17-м по счету матче «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч, который традиционно проводится на открытом воздухе в один из первых дней в году, впервые пройдет в Сиэтле.

Встреча, которая начнется в 23:00 мск, будет сыграна на бейсбольном стадионе «Ти-Мобайл Парк», который является домашней ареной клуба «Сиэтл», выступающего в Главной лиге бейсбола. В игре примут участие команды, которые не так давно играют в НХЛ: «Вегас» выступает в лиге с 2017 года, а «Сиэтл» — с 2021 года. Поединок станет первым в истории «Зимней классики» НХЛ, который будет проведен близ Тихого океана. «Сиэтл» впервые сыграет в таком матче, в то время как «Вегас» в последний раз на открытом воздухе играл в феврале 2021 года — на берегу озера Тахо с «Колорадо» (2:3).

«Зимняя классика» впервые пройдет на стадионе с раздвижной крышей. Ее наличие может прийтись кстати, так как существует вероятность дождя, что может отразиться на качестве льда. Однако, как сообщает газета Seattle Times, в понедельник ожидается температура от трех до семи градусов тепла, будет облачно. Вероятность дождя небольшая, поэтому организаторы планируют, что во время игры крыша будет открыта.

Тарасенко — среди лидеров по голам в матчах НХЛ на открытом воздухе

Одним из лучших по количеству голов в матчах НХЛ на открытом воздухе является россиянин Владимир Тарасенко. Форвард, выступающий ныне в «Оттаве», принимал участие в двух играх «Зимней классики» в составе «Сент-Луиса» — в 2017 году с «Чикаго» (4:1) и в 2022 году с «Миннесотой» (6:4). В матче против «Чикаго» Тарасенко оформил дубль, в игре с «Миннесотой» отличился однажды.

Лидером по числу голов во всех играх на открытом воздухе является Давид Пастрняк из «Бостона», отличавшийся в таких матчах четыре раза. По три шайбы, помимо Тарасенко, забросили Эрик Фер, Остон Мэттьюс, Тайлер Тоффоли и Джеймс ван Римсдайк. Российские хоккеисты в последний раз отмечались голами в 2022 году в игре «Сент-Луиса» и «Миннесоты», тогда по одной шайбе забросили Тарасенко, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов и Иван Барбашев, игравший тогда за «Сент-Луис», а ныне выступающий в составе «Вегаса». Также за «Вегас» играет форвард Павел Дорофеев.

В феврале 2016 года на бейсбольной арене «Курс Филд» состоялся матч с участием ветеранов «Колорадо» и «Детройта». В той игре, завершившейся победой «Колорадо» со счетом 5:2, счет открыл олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли 1996 года в составе «Колорадо» Валерий Каменский, а результативной передачей отметился выступавший за ветеранов «Детройта» Игорь Ларионов.