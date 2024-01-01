Самый нелепый гол сезона НХЛ не сломил «Тампу». А Кучеров уже выбил 61 очко

Пока в России шла новогодняя ночь, за океаном клубы НХЛ проводили очередные матчи регулярки. Одной из самых интересных стала встреча «Тампы» и «Монреаля» во Флориде.

«Молнии» долго не могли пробить Сэма Монтембо, хотя при этом и бросковая активность «Тампы» оставляла желать лучшего. «Монреаль» же открыл счёт в начале второго периода, когда Коул Кофилд наказал Стивена Стэмкоса за грубейшую ошибку.

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А на 32-й минуте «Тампа» пропустила, вероятно, самый курьёзный гол всего сезона НХЛ. Все игроки «молний» выключились из игры после сейва Монтембо, ожидая свистка судьи, голкипер Юханссон и вовсе уехал «прогуляться» к борту. Но арбитры матч не остановили, Монтембо отдал шайбу стоявшему рядом защитнику Джонатану Ковачевичу, и тот точно бросил по пустым воротам и попал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hYt7sQ3fqpw?si=pEPl-LVmhVJ3yo4j" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но этот нелепый гол не смутил «Тампу», а может быть, даже разозлил. Во всяком случае, отыгрались хозяева ещё до второго перерыва. Брейден Пойнт распечатал Монтембо в быстрой контратаке, а затем Остин Уотсон оформил ещё один забавный гол в этом матче.

В третьем же периоде наступило время Никиты Кучерова. На 48-й минуте «Тампа» развернула ещё одну атаку с ходу, и россиянин умным пасом вывел Кэлвина де Хаана на голевой бросок.

Вскоре Никита забил и сам, здорово открывшись под изумительную передачу Виктора Хедмана.

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