Самый нелепый гол сезона НХЛ не сломил «Тампу». А Кучеров уже выбил 61 очко
«Молнии» отыгрались с 0:2 и после шайбы, пропущенной с броска от чужих ворот.
«Молнии» отыгрались с 0:2 и после шайбы, пропущенной с броска от чужих ворот.
Пока в России шла новогодняя ночь, за океаном клубы НХЛ проводили очередные матчи регулярки. Одной из самых интересных стала встреча «Тампы» и «Монреаля» во Флориде.
«Молнии» долго не могли пробить Сэма Монтембо, хотя при этом и бросковая активность «Тампы» оставляла желать лучшего. «Монреаль» же открыл счёт в начале второго периода, когда Коул Кофилд наказал Стивена Стэмкоса за грубейшую ошибку.
А на 32-й минуте «Тампа» пропустила, вероятно, самый курьёзный гол всего сезона НХЛ. Все игроки «молний» выключились из игры после сейва Монтембо, ожидая свистка судьи, голкипер Юханссон и вовсе уехал «прогуляться» к борту. Но арбитры матч не остановили, Монтембо отдал шайбу стоявшему рядом защитнику Джонатану Ковачевичу, и тот точно бросил по пустым воротам и попал.
Но этот нелепый гол не смутил «Тампу», а может быть, даже разозлил. Во всяком случае, отыгрались хозяева ещё до второго перерыва. Брейден Пойнт распечатал Монтембо в быстрой контратаке, а затем Остин Уотсон оформил ещё один забавный гол в этом матче.
В третьем же периоде наступило время Никиты Кучерова. На 48-й минуте «Тампа» развернула ещё одну атаку с ходу, и россиянин умным пасом вывел Кэлвина де Хаана на голевой бросок.
Вскоре Никита забил и сам, здорово открывшись под изумительную передачу Виктора Хедмана.
Эта шайба оказалась победной, так как в концовке «Монреаль» отыграл один гол, но на камбэк сил у «Канадиенс» не хватило. Кучеров первым в сезоне НХЛ добрался до отметки в 60 очков, на счету россиянина сейчас 61 (26+35) результативный балл. В гонке снайперов Никита удерживает второе место, слегка уступая только Остону Мэттьюсу.