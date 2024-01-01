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04:00
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43
04:00
Колорадо
Сан-Хосе
31
03:00
Тампа-Бэй
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10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» обыграть «Миннесоту»

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Виннипег
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Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Адам Лаури (23-я минута), Владислав Наместников (45) и Доминик Тонинато (48). У хозяев шайбы забросили Маркус Фолиньо (19) и Фредерик Годро (44).

Во время загрузки произошла ошибка.

Канадский голкипер «Миннесоты», трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флери провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

В другой встрече «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Бостон Брюинз» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).

Миннесота
2:3
1:0, 0:1, 1:2
Виннипег
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