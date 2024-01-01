Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» обыграть «Миннесоту»

Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Адам Лаури (23-я минута), Владислав Наместников (45) и Доминик Тонинато (48). У хозяев шайбы забросили Маркус Фолиньо (19) и Фредерик Годро (44).