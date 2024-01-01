Шайба Наместникова помогла «Виннипегу» обыграть «Миннесоту»
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» уступила «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Адам Лаури (23-я минута), Владислав Наместников (45) и Доминик Тонинато (48). У хозяев шайбы забросили Маркус Фолиньо (19) и Фредерик Годро (44).
Канадский голкипер «Миннесоты», трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Марк-Андре Флери провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.
В другой встрече «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Бостон Брюинз» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).