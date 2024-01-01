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1 января, источник: ТАСС

Российский вратарь Самсонов будет выступать за фарм-клуб «Торонто»

Ранее клуб НХЛ поместил игрока на драфт отказов.

ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 1 января. Российский голкипер Илья Самсонов отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Торонто Марлис». Об этом сообщает телеканал Spotsnet.

31 декабря клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» поместил Самсонова на драфт отказов. В течение 24 часов россиянина не забрал ни один клуб НХЛ. Действующий контракт вратаря с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2023/24.

В текущем сезоне Самсонов провел 15 матчей, в которых его команда одержала 5 побед. Российский вратарь в среднем пропускал по 3,94 шайбы за игру и отражал 86,2% бросков. В ночь на 30 декабря Самсонов отбил 15 из 21 бросков в матче с «Коламбусом» (5:6 ОТ).

Самсонову 26 лет. Он был выбран «Вашингтоном» на драфте 2015 года под общим 22-м номером. За столичную команду вратарь играл с 2019 по 2022 год. В Континентальной хоккейной лиге Самсонов выступал за магнитогорский «Металлург», в составе которого в 2016 году стал обладателем Кубка Гагарина.

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