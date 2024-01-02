«Сиэтл» обыграл «Вегас» в матче «Зимней классики» НХЛ

ТАСС, 2 января. «Сиэтл» со счетом 3:0 обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли «Вегас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на открытом воздухе под названием «Зимняя классика». Встреча прошла на бейсбольном стадионе «Ти-Мобайл Парк» в Сиэтле (штат Вашингтон, США) в присутствии 47 313 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ээли Толванен (5-я минута), Уилл Борген (23), Янни Гурд (43). Впервые в истории в матче «Зимней классики» одна из команд сохранила свои ворота в неприкосновенности — голкипер «Сиэтла» Джоуи Даккорд отразил все 35 бросков. Единственным россиянином, принявшим участие в матче текущего сезона, был нападающий «Вегаса» Иван Барбашев.

«Сиэтл» одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 39 очков после 38 матчей. «Вегас» с 49 очками в 38 играх располагается на второй строчке. В следующем матче «Вегас» примет «Флориду», «Сиэтл» — «Оттаву». Встречи пройдут утром 5 января по московскому времени.

Матчи «Зимней классики» проводятся с 2008 года на бейсбольных или футбольных стадионах. В 2021 году встреча не состоялась из-за пандемии коронавируса. В 2012, 2017 и 2023 годах игры проходили 2 января, все остальные матчи «Зимней классики» — 1 января.

Рекордсменами по участию в таких матчах являются «Чикаго» и «Бостон» (по 4 раза), по победам — «Бостон» (3). Рекорд по посещаемости принадлежит игре в Анн-Арборе (штат Мичиган, США) 1 января 2014 года, когда на игру «Торонто» — «Детройт» (3:2 по буллитам), проводившуюся на «Мичиган стэдиум» вместимостью 107,6 тыс. зрителей, пришло 105,4 тыс. человек.