ESPN оценил вероятность «Вашингтона» попасть в плей-офф

«Их надежды возрастут, если Алекс Овечкин продолжит усиливать свою игру. Погоня за Гретцки возобновляется, детка! После самого медленного начала сезона по забитым голам Овечкин наконец-то начал забрасывать в последних играх.



То, что “Кэпиталз” находятся на этом месте в турнирной таблице, примечательно, учитывая отсутствие голов у Овечкина. В течение многих лет это работало следующим образом: “насколько успешен Ови, настолько успешен и “Кэпиталз””. Так что если он найдёт свою игру, можно предположить, что “Вашингтон” тоже будет ждать успех», — сказано в статье Вышински.