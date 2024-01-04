ESPN оценил вероятность «Вашингтона» попасть в плей-офф
Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN оценил вероятность победы «столичных» в Кубке Стэнли в 0,1%.
ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN оценил вероятность победы «столичных» в Кубке Стэнли в 0,1%.
Вероятность попасть в плей-офф текущего сезона в 11,8%.
«Их надежды возрастут, если Алекс Овечкин продолжит усиливать свою игру. Погоня за Гретцки возобновляется, детка! После самого медленного начала сезона по забитым голам Овечкин наконец-то начал забрасывать в последних играх.
То, что “Кэпиталз” находятся на этом месте в турнирной таблице, примечательно, учитывая отсутствие голов у Овечкина. В течение многих лет это работало следующим образом: “насколько успешен Ови, настолько успешен и “Кэпиталз””. Так что если он найдёт свою игру, можно предположить, что “Вашингтон” тоже будет ждать успех», — сказано в статье Вышински.