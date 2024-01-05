Шестеркин, Кучеров и Капризов вызваны на Матч звезд НХЛ, Овечкин — нет

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вызваны для участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги 2024 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ в ночь с четверга на пятницу по московскому времени объявила первый список участников Матча звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто. Всего лига выберет 32 игрока для участия — по одному от каждого клуба, еще 12 будут отобраны с помощью голосования болельщиков. НХЛ также выберет капитанов, которые соберут четыре команды для мини-турнира в формате «3 на 3».

Первым был объявлен список участников Матча звезд от Восточной конференции, куда вошли 16 игроков. Среди них числятся два россиянина: вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров.

Полностью список от Востока выглядит следующим образом: Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Расмус Далин («Баффало Сейбрз»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Бун Дженнер («Коламбус Блю Джекетс»), Алекс Дебринкэт («Детройт Ред Уингз»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»), Ник Сузуки («Монреаль Канадиенс»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Девилз»), Мэтью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), Брэди Ткачук («Оттава Сенаторз»), Трэвис Конекны («Филадельфия Флайерз»), Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Остон Мэттьюс («Торонто Мейпл Лифс»), Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»).

Позднее НХЛ объявила список 16 участников Матча звезд от Западной конференции. Из россиян в него вошел только форвард «Уайлд» Кирилл Капризов.

Также НХЛ вызвала канадского нападающего «Чикаго Блэкхокс», первого номера драфта-2023 Коннора Бедарда, который станет самым молодым участником Матча звезд НХЛ в истории. Полностью состав от Запада выглядит следующим образом: Кирилл Капризов («Миннесота»), Фрэнк Ватрано («Анахайм Дакс»), Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Кэм Тальбо («Лос-Анджелес Кингз»), Томас Гертл («Сан-Хосе Шаркс»), Оливер Бьоркстранд («Сиэтл Кракен»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Клэйтон Келлер («Аризона Койотис»), Коннор Бедард («Чикаго»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Джейк Оттинджер («Даллас Старз»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Роберт Томас («Сент-Луис Блюз»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»).

Драфт на Матче звезд НХЛ проводился в 2011, 2012 и 2015 годах. В 2013 году Матч звезд НХЛ не состоялся из-за локаута, в 2014-м — из-за Олимпийских игр в Сочи. Во время Матча звезд пройдет церемония награждения «Человек года по версии Ассоциации ветеранов НХЛ» в честь команды «Торонто Мейпл Лифс» сезона-1966/67, когда канадский клуб в последний раз выиграл Кубок Стэнли.