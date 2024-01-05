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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин пропустит Матч звезд НХЛ, он и его жена ждут второго ребенка

Панарин пропустит Матч звезд НХЛ — 2024, он и его жена ждут второго ребенка.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года, сообщила пресс-служба «синерубашечников» в своих социальных сетях.

«Рейнджерс» привели слова Панарина, который заявил, что пропустит мероприятие по семейным причинам. Хоккеист и его супруга Алиса ожидают рождения своего второго ребенка. В 2022 году у семьи появился сын.

«Привет, фанаты “Рейнджерс”. К сожалению, я не смогу принять участие в Матче звезд НХЛ в этом году — моя жена и я ожидаем нашего второго ребёнка. Жду не дождусь этого момента. Спасибо всем вам за вашу любовь и поддержку. Пожалуйста, голосуйте за моих одноклубников», — цитирует Панарина пресс-служба «Рейнджерс».

НХЛ в ночь с четверга на пятницу по московскому времени объявила первый список участников Матча звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто. Всего лига выбрала 32 игрока для участия — по одному от каждого клуба, еще 12 будут отобраны с помощью голосования болельщиков. НХЛ также выберет капитанов, которые соберут четыре команды для мини-турнира в формате «3 на 3». От «Рейнджерс» в список участников вошел российский вратарь Игорь Шестеркин.

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