Панарин пропустит Матч звезд НХЛ, он и его жена ждут второго ребенка

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не примет участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года, сообщила пресс-служба «синерубашечников» в своих социальных сетях.

«Рейнджерс» привели слова Панарина, который заявил, что пропустит мероприятие по семейным причинам. Хоккеист и его супруга Алиса ожидают рождения своего второго ребенка. В 2022 году у семьи появился сын.

«Привет, фанаты “Рейнджерс”. К сожалению, я не смогу принять участие в Матче звезд НХЛ в этом году — моя жена и я ожидаем нашего второго ребёнка. Жду не дождусь этого момента. Спасибо всем вам за вашу любовь и поддержку. Пожалуйста, голосуйте за моих одноклубников», — цитирует Панарина пресс-служба «Рейнджерс».