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13:08 (мск), источник: Sport24

Вколотил в стиле Овечкина! Панарин выдал еще один суперматч и уделал главного вундеркинда Америки

А еще отказался от участия в Матче звезд из-за ожидания второго ребенка.

Рейнджерс
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Источник: NHL.com

«Рейнджерс» — одно из главных открытий этого сезона. От команды из Нью-Йорка давно ждали хороших результатов, но не предполагали, что уже в этом году она будет лидировать в Восточной конференции. После 37 матчей регуляки у «Синерубашечников» 53 очка — ни у кого в лиге столько нет, сейчас они лидируют среди всех клубов. Обойти «Бостон» помогла уверенная победа над «Чикаго» 4:1.

«Блэкхокс» второй сезон подряд идут в аутсайдерах, однако в этом году все-таки имеют один козырь. Его имя Коннор Бедард. Каждый шаг 18-летнего вундеркинда привлекает внимание, он, к примеру, стал станет самым юным участником Матча звезд НХЛ. Вот и его первый приезд на один из самых известных стадионов мира «Мэдисон Сквер Гарден» очень ждали. Но показать себя Бедарду не получилось — только «-2» и никаких шансов для его команды.

В первом периоде Артемий Панарин открыл счет, и в дальнейшем хозяева преимущество не отдавали. Гол получился в стиле Овечкина — из его «офиса», а еще перед ним россиянин обыграл Бедарда. Это его 24-я шайба в сезоне и 8-я в восьми в последних матчах. Интересно, что за весь прошлый сезон у Панарина было всего 29 шайб, а сейчас больше него в лиге забивают только Кучеров (27) и Мэттьюс (30). Смена тренера определенно пошла ему на пользу, при Питере Лавиолетте россиянин раскрылся, да и его звено с Трочеком и Лафреньером получается очень результативным.

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После перерыва «Рейнджерс» удвоили свое преимущество — Крайдер реализовал большинство. Игра при численном преимуществе настоящий конек команды Лавиолетта: 30,4% реализации и второе место в лиге после «Нью-Джерси» по этому показателю. В третьем периоде Панарин ассистировал Трубе. Для Артемия это стала передача стала 53-м очком. Сейчас он делит третье место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом. Больше баллов только у Никиты Кучерова и Натана Маккиннона. Панарин идет на лучший сезон в карьере и впервые может преодолеть отметку в сотню очков. По итогам встречи российский форвард совершенно справедливо был признан ее первой звездой.

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Точку в матче с «Чикаго» поставил Джимми Веси, забив четвертый гол в ворота Мразека. «Рейнджерс» по всем фронтам переиграли «Чикаго» и заслуженно победили. Хороший матч выдал Шестеркин: после того, как Игорь пропустил шесть голов два дня назад, он сыграл надежно, отразив 21 бросок из 22.

В Америке стартовал отбор к Матчу звезд, который пройдет в Торонто в первых числах февраля. 4 января НХЛ назвала по одному участнику матча от каждой команды. Еще 12 игроков (8 полевых и 4 вратарей) выберут болельщики. Изначально от «Рейнджерс» должен был поехать Панарин, однако после победы над «Чикаго» хоккеист дал интервью и сказал, что принять участие не сможет, так как он с женой ждут второго ребенка. Заменит Хлебушка Шестеркин, который проводит далеко не лучший свой сезон, но все еще остается топовым вратарем лиги.

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Автор: Дарья Тубольцева

Рейнджерс
4:1
1:0, 1:1, 2:0
Чикаго
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