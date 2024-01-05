«Питтсбург» обыграл «Бостон» со счетом 6:5. Малкин провел 1100-й матч в НХЛ

ТАСС, 5 января. «Питтсбург» обыграл «Бостон» со счетом 6:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дрю О’Коннор (6-я минута), Райан Грейвз (7), Джейк Гюнцель (8), Ларс Эллер (16), Джефф Картер (27), Сидни Кросби (52). У «Бостона» отличились Брэд Маршанд (1, 44), Давид Пастрняк (7), Морган Гики (30), Джейк Дебраск (40).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел 1100-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, став шестым россиянином, который достиг данной отметки. Ранее до нее добирались нападающие Вячеслав Козлов (1 182 матча), Сергей Федоров (1 248), защитник Сергей Гончар (1 301), форварды Алексей Ковалев (1 316) и Александр Овечкин (1 383). Малкин занимает второе место по этому показателю среди игроков «Питтсбурга», уступая только канадскому нападающему Сидни Кросби (1 227).

«Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона, команда набрала 42 очка после 37 игр. «Бостон» возглавляет Атлантический дивизион с 52 очками после 37 встреч. В следующем матче «Питтсбург» примет «Баффало» 7 января, «Бостон» в этот же день дома сыграет с «Тампой».

В других матчах игрового дня «Баффало» на выезде обыграл «Монреаль» (6:1), «Коламбус» в гостях был сильнее «Филадельфии» (3:2 Б), голкипер победителей Даниил Тарасов отразил 39 бросков из 41. «Калгари» одержал выездную победу над «Нэшвиллом» (6:3). «Нью-Йорк Рейнджерс» дома со счетом 4:1 обыграл «Чикаго», нападающий хозяев Артемий Панарин забросил шайбу и отдал голевую передачу, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 22.