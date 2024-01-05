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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» победила «Вегас», Бобровский стал третьей звездой матча

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Клуб «Флорида Пантерс» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Флорида
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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 13, 5.01.2024, 6:00

Вегас1Флорида4

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе «Вегаса» отличился российский форвард Павел Дорофеев (4-я минута). У «Флориды» шайбы забросили Сэм Беннетт (15), Мэттью Ткачук (27), Картер Верхаге (39) и Сэм Райнхарт (46).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков в створ и был признан третьей звездой встречи. Российские хоккеисты «Вегаса» Григорий Денисенко и Иван Барбашев не отметились результативными действиями, как и их соотечественник из «Флориды» Дмитрий Куликов.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 13, 5.01.2024, 5:00

Аризона1Айлендерс5

В другом матче клуб «Аризона Койотис» на своем льду уступил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1:5. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин сделал 25 сейвов (26 бросков) и был признан второй звездой матча, а его соотечественник и одноклубник Александр Романов не набрал очков.

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:1. В составе проигравшей команды шайбой отметился россиянин Александр Барабанов. Для «акул» это поражение стало десятым подряд.

«Сиэтл» дома обыграл «Оттаву» (4:1), а «Детройт Ред Уингз» на выезде по буллитам одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (4:3).

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