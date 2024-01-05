Журналист: Овечкин в любом случае пропустит Матч звезд НХЛ

«Алекс Овечкин некоторое время назад уведомил “Вашингтон”, что он предпочтёт пропустить Матч звёзд в этом году, чтобы отдохнуть и подготовиться ко второй части регулярного чемпионата», — написал Эль-Башир.

Напомним, от столичной команды был выбран канадский форвард Том Уилсон. Отметим, что Овечкин ещё может попасть на Матч звёзд, поскольку пока было отобрано только 32 игрока. Ещё 12 хоккеистов будут определены с помощью голосования болельщиков.