Друг Овечкина огорчил «Вашингтон». Россиянина едва не довели до слез

Обмен российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтон Кэпиталз» в феврале минувшего года до сих пор остается одним из самых неожиданных и даже грустных событий последних лет в Национальной хоккейной лиге. «Столичные» не смогли предложить россиянину тот контракт, который он заслуживал, чтобы уместить его в своей зарплатной ведомости, и потому были вынуждены расстаться с ценным активом и надежным игроком высокого класса, чтобы получить взамен хоть что-нибудь. Сам Орлов признавался, что был шокирован таким исходом и что не предполагал подобного развития ситуации, а его давний товарищ и компаньон Александр Овечкин, с которым Дмитрий выиграл Кубок Стэнли, в беседе с руководством «Кэпс», по слухам, выразил свое недовольство данным обменом. Но ничего не поделаешь.

С тех пор Орлов успел поиграть сначала за «Бостон Брюинз», куда и был обменян, а уже летом на правах свободного агента перешел в «Каролину Харрикейнз». За обе команды россиянин по разу сыграл против «Вашингтона», но только сегодня впервые приехал на «Кэпитал Уан Арену» в столицу США, где провел много лет своей классной карьеры. Этот матч ему запомнится надолго.

Еще на предматчевой разминке Орлов успел пообщаться с одним из своих товарищей по «Вашингтону» Евгением Кузнецовым. Вместе они выигрывали Кубок Стэнли, а сегодня делят площадку за разные клубы, но остаются хорошими друзьями.

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Уже по ходу игры «Вашингтон» преподнес Орлову особое приветствие. В НХЛ есть традиция, когда клубы в одну из пауз в игре выводят на медиакуб видеоролик в честь своих бывших игроков, и «Кэпс» Дмитрия в этом плане не обделили. Телекамеры успели запечатлеть в этот момент лицо россиянина, и он с трудом сдерживал эмоции от просмотра ролика, а также от громких оваций в его адрес со стороны болельщиков «Вашингтона» и лично Александра Овечкина.

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Причем сама игра в этот период складывалась для клуба Орлова не лучшим образом. В первые 17 минут встречи «Каролина» пропустила дважды и уступала со счетом 0:2. Руку к этому приложил и Овечкин, который обманул оборону «Харрикейнз» фейковым броском и классной передачей на гол Дилану Строуму.

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Однако впоследствии «ураганы» смогли полностью перевернуть ход противостояния. Ключевым стал третий период, который уместил в себя сразу пять голов в исполнении гостей. К этому моменту они уже успели отквитать одну шайбу, а затем накрыли владения «Вашингтона» волнами опасных атак. К ним был причастен, например, Андрей Свечников. Российский суперфорвард «Кейнз» продлил свою результативную серию до шести матчей и набрал сегодня 3 очка (1+2). Формально его передача на Брента Бернса лишила «Кэпиталз» шансов на спасение.

Но под конец встречи слово взял и Дмитрий Орлов.

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Он уже имел в своем активе голевую передачу в эпизоде с заброшенной шайбой от Сета Джарвиса, сравнявшего счет. А за пару минут до финальной сирены технично бросил по пустым воротам «Вашингтона» от дальнего борта, отметив свое возвращение в Вашингтон голом. Его он праздновать не стал — из уважения к своему бывшему клубу.

«Это особенный вечер. Я впервые сыграл здесь с момента обмена. Я был задрафтован “Вашингтоном” в 2009 году, отыграл несколько лет за эту великолепную организацию. У меня остались потрясающие воспоминания. Было непросто сохранять спокойствие во время просмотра этого видео. Но было приятно слышать овации со стороны болельщиков. Я благодарен “Вашингтону” за все. Внутри меня много эмоций от этого вечера. Мой гол? Я не стал его праздновать, потому что я уважаю моих бывших одноклубников. Гол это просто гол», — сказал Орлов американским журналистам, с трудом сдерживая эмоции.

Особенным получился вечер и для другого россиянина из «Каролины».

Василий Пономарев пережил, наверное, один из самых насыщенных дней в своей жизни. Утром он был вызван из клуба АХЛ «Чикаго Вулвз», днем присоединился к «Харрикейнз» в Вашингтоне, а вечером дебютировал в НХЛ. И если в первых двух периодах 21-летний россиянин играл маленькими отрезками и особо не выделялся, то в третьей 20-минутке сначала набрал свой первый результативный балл в лиге, ассистировав все тому же Джарвису, а под самый занавес встречи забросил свою дебютную шайбу. Примечательно, что произошло это как раз в Вашингтоне, где Василий впервые увидел матч НХЛ вживую — в 2017 году он посетил один из матчей «Вашингтона» с «Питтсбургом».

«Я видел, как забивают Ови и Кросби. Я просто мечтал о большем. И уже сейчас понимаю, как необходимо мечтать о многом, чтобы, может, через 7 или 10 лет оказаться в той же ситуации, что и они», — сказал Пономарев.

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