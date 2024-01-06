Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо М
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Лада
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Виннипег
13
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Каролина
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Чикаго
42
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Анахайм
Виннипег
13
03:00
Вашингтон
Каролина
26
03:00
Нью-Джерси
Чикаго
42
5.01
Лос-Анджелес
Детройт
Б
34
5.01
Сан-Хосе
Виннипег
12
5.01
Вегас
Флорида
14
5.01
Сиэтл
Оттава
41
5.01
Аризона
Айлендерс
15
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ассистентский дубль Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Анахайм»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Анахайм
ВиннипегНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе проигравшей команды гол забил Мэйсон Мактавиш (16-я минута). За «Виннипег» шайбы забросили Николай Элерс (28), Нейт Шмидт (42) и Кол Перфетти (54). Также две результативные передачи на свой счет записал российский форвард «Джетс» Владислав Наместников.

Российские защитники «Анахайма» Павел Минтюков и Илья Любушкин не смогли набрать очков.

«Виннипег» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ и поднялся на первое место в Центральном дивизионе, набрав 54 очка за 38 матчей. «Анахайм» располагается на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе, имея в своем активе 27 очков в 38 встречах.

В следующем матче «Виннипег» 7 января сыграет в гостях с клубом «Аризона Койотис», «Анахайм» в этот же день примет дома хоккеистов «Детройт Ред Уингз».

Анахайм
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Виннипег
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Трагедия Костомарова, побег Исинбаевой, Россия против МОК: итоги 2023 года
Российских фигуристок обвинили в лишнем весе. Скрытый скандал в Челябинске
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь