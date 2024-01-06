Ассистентский дубль Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Анахайм»

Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе проигравшей команды гол забил Мэйсон Мактавиш (16-я минута). За «Виннипег» шайбы забросили Николай Элерс (28), Нейт Шмидт (42) и Кол Перфетти (54). Также две результативные передачи на свой счет записал российский форвард «Джетс» Владислав Наместников.

Российские защитники «Анахайма» Павел Минтюков и Илья Любушкин не смогли набрать очков.

«Виннипег» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ и поднялся на первое место в Центральном дивизионе, набрав 54 очка за 38 матчей. «Анахайм» располагается на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе, имея в своем активе 27 очков в 38 встречах.