Ассистентский дубль Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Анахайм»
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Анахайме, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе проигравшей команды гол забил Мэйсон Мактавиш (16-я минута). За «Виннипег» шайбы забросили Николай Элерс (28), Нейт Шмидт (42) и Кол Перфетти (54). Также две результативные передачи на свой счет записал российский форвард «Джетс» Владислав Наместников.
Российские защитники «Анахайма» Павел Минтюков и Илья Любушкин не смогли набрать очков.
«Виннипег» одержал пятую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ и поднялся на первое место в Центральном дивизионе, набрав 54 очка за 38 матчей. «Анахайм» располагается на седьмом месте в Тихоокеанском дивизионе, имея в своем активе 27 очков в 38 встречах.
В следующем матче «Виннипег» 7 января сыграет в гостях с клубом «Аризона Койотис», «Анахайм» в этот же день примет дома хоккеистов «Детройт Ред Уингз».