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6 января, источник: Спорт РИА Новости

Лучший хоккеист 2023 года получил перелом челюсти из-за силового приема

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард получил перелом челюсти, сообщается в официальном аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

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В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) Бедард попал под силовой прием защитника Брендана Смита, в результате чего досрочно завершил игру. В субботу клуб сообщил, что поместит 18-летнего форварда в список травмированных.

Также в список травмированных внесен нападающий Ник Фолиньо, который в игре против «Нью-Джерси» получил перелом пальца.

Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под общим первым номером. В июле он подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне на счету нападающего 33 очка (15 шайб и 18 передач) в 39 матчах. Ранее НХЛ вызвала Бедарда для участия в Матче звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.

В 2023 году Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром турнира (9+14). Форвард был признан самым ценными игроком и лучшим нападающим чемпионата и был включен в символическую сборную. Также Международная федерация хоккея (IIHF) назвала Бедарда лучшим игроком 2023 года.

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4:2
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Чикаго
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