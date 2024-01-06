Лучший хоккеист 2023 года получил перелом челюсти из-за силового приема

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240163&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) Бедард попал под силовой прием защитника Брендана Смита, в результате чего досрочно завершил игру. В субботу клуб сообщил, что поместит 18-летнего форварда в список травмированных.

Также в список травмированных внесен нападающий Ник Фолиньо, который в игре против «Нью-Джерси» получил перелом пальца.

Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под общим первым номером. В июле он подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне на счету нападающего 33 очка (15 шайб и 18 передач) в 39 матчах. Ранее НХЛ вызвала Бедарда для участия в Матче звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.