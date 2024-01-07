Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев площадки. В составе «мишек» шайбы забросили Трент Фредерик (5-я минута), Чарли Макэвой (15), Трент Фредерик (22), Давид Пастрняк (29), Морган Гики (42), Джейк Дебраск (57) и Чарли Койл (58). У «Тампы» отличились Брейден Пойнт (1, 36) и российский нападающий Никита Кучеров (28).

Признанный второй звездой матча Никита Кучеров также записал на свой счет две голевые передачи и благодаря этому вышел на чистое четвертое место в списке лучших ассистентов в истории «Тампы». В активе у россиянина теперь 492 передачи, он обошел Венсана Лекавалье (491). Также Кучеров вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного сезона-2023/24 НХЛ. Набрав три очка в матче с «Бостоном», российский форвард «Тампы» довел общее число результативных баллов в чемпионате до 67 (28 голов и 39 передач) и опередил нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (65 очков).