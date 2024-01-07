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11:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

Тампа-Бэй
БостонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: X

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев площадки. В составе «мишек» шайбы забросили Трент Фредерик (5-я минута), Чарли Макэвой (15), Трент Фредерик (22), Давид Пастрняк (29), Морган Гики (42), Джейк Дебраск (57) и Чарли Койл (58). У «Тампы» отличились Брейден Пойнт (1, 36) и российский нападающий Никита Кучеров (28).

Признанный второй звездой матча Никита Кучеров также записал на свой счет две голевые передачи и благодаря этому вышел на чистое четвертое место в списке лучших ассистентов в истории «Тампы». В активе у россиянина теперь 492 передачи, он обошел Венсана Лекавалье (491). Также Кучеров вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного сезона-2023/24 НХЛ. Набрав три очка в матче с «Бостоном», российский форвард «Тампы» довел общее число результативных баллов в чемпионате до 67 (28 голов и 39 передач) и опередил нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (65 очков).

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 26.

«Тампа» потерпела четвертое поражение в последних шести матчах. «Лайтнинг» занимают девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка в 41 матче. У «Бостона» пять побед в последних шести играх. «Брюинз» идут вторыми на Востоке (54 очка в 38 матчах).

Бостон
7:3
2:1, 2:2, 3:0
Тампа-Бэй
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