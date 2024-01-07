Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль»
В Канаде состоялся матч НХЛ, в котором «Монреаль» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3, Б).
Рейнджерс
МонреальНХЛ: таблица и календарь
В Канаде состоялся матч НХЛ, в котором «Монреаль» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3, Б).
В основное время (3:3) за «Нью-Йорк» одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. В серии буллитов канадский клуб был точнее — 1:0.
Панарин также в этой игре отметился результативным пасом.