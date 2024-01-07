Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Айлендерс
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
Оттава
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Нэшвилл
34
Хоккей. НХЛ
23:00
Вашингтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго
Калгари
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Сент-Луис
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Миннесота
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Рейнджерс
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Ванкувер
46
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Баффало
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Сан-Хосе
Торонто
14
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Вегас
Айлендерс
52
06:00
Эдмонтон
Оттава
31
04:00
Даллас
Нэшвилл
34
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
73
03:00
Каролина
Сент-Луис
Б
12
03:00
Коламбус
Миннесота
ОТ
34
03:00
Монреаль
Рейнджерс
Б
43
03:00
Нью-Джерси
Ванкувер
46
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:45 (мск), источник: Sport24

Гол и передача Панарина не помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль»

В Канаде состоялся матч НХЛ, в котором «Монреаль» на своей площадке обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3, Б).

Рейнджерс
МонреальНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: nhl.com

В основное время (3:3) за «Нью-Йорк» одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин. В серии буллитов канадский клуб был точнее — 1:0.

Панарин также в этой игре отметился результативным пасом.

Монреаль
4:3Б
1:0, 2:2, 0:1, 0:0
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена Песьякова показала интимные фотографии с мужем в постели
Лера Кудрявцева рассказала о разговоре с украинцем на отдыхе в Дубае и призналась, что загадала на Новый год
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь