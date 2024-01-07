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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Результативная серия Андрея Свечникова в НХЛ прервалась

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз».

Каролина
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Блюз» шайбу в основное время забросил Натан Уокер (12-я минута). Автором победного буллита стал Брэйден Шенн. У «Харрикейнз» голом отличился Теуво Терявяйнен (14).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот, провел четыре силовых приема, очков не набрал и не реализовал буллит. Его результативная серия в чемпионате НХЛ прервалась и составила шесть матчей. Во всех шести играх россиянин набирал минимум по два очка за встречу. Этот показатель является повторением рекорда франшизы с учетом статистики клуба «Хартфорд Уэйлерс», который выступал в НХЛ перед переездом в Роли. До Свечникова по два очка и более за игру в шести матчах чемпионата подряд набирали Майк Роджерс (сезон-1979/80) и Кевин Дайнин (1988/89).

Форвард «Каролины» Василий Пономарев провел на площадке восемь минут и результативными действиями не отметился. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов нанес один бросок в створ и провел один хит. Голкипер «ураганов» Петр Кочетков остался в запасе. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич трижды бросил в створ ворот и не реализовал буллит. У форварда «Блюз» Алексея Торопченко два броска и два силовых приема.

В параллельной встрече хоккеисты «Даллас Старз» уступили «Нэшвилл Предаторз» (3:4). Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов очков не набрал. Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин нанес один бросок в створ ворот и провел один силовой прием. Его одноклубник Денис Гурьянов впервые сыграл в НХЛ в сезоне-2023/24 и отметился двумя бросками в створ и одним хитом.

Каролина
1:2Б
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Сент-Луис
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