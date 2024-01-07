Результативная серия Андрея Свечникова в НХЛ прервалась

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Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Блюз» шайбу в основное время забросил Натан Уокер (12-я минута). Автором победного буллита стал Брэйден Шенн. У «Харрикейнз» голом отличился Теуво Терявяйнен (14).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот, провел четыре силовых приема, очков не набрал и не реализовал буллит. Его результативная серия в чемпионате НХЛ прервалась и составила шесть матчей. Во всех шести играх россиянин набирал минимум по два очка за встречу. Этот показатель является повторением рекорда франшизы с учетом статистики клуба «Хартфорд Уэйлерс», который выступал в НХЛ перед переездом в Роли. До Свечникова по два очка и более за игру в шести матчах чемпионата подряд набирали Майк Роджерс (сезон-1979/80) и Кевин Дайнин (1988/89).

Форвард «Каролины» Василий Пономарев провел на площадке восемь минут и результативными действиями не отметился. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов нанес один бросок в створ и провел один хит. Голкипер «ураганов» Петр Кочетков остался в запасе. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич трижды бросил в створ ворот и не реализовал буллит. У форварда «Блюз» Алексея Торопченко два броска и два силовых приема.