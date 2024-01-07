Кошмар российских вратарей в НХЛ: три наших голкипера пропустили 11 шайб за матч!

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Перед встречей с «Флоридой» главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар планировал дать отдохнуть основному голкиперу Александру Георгиеву. Первый номер «Лавин» провел без замен пять матчей, выиграл четырех из них, а в последнем — с «Далласом» — получил приличную нагрузку. «Эвеланш» справились с прямым конкурентом по Центральному дивизиону только в овертайме. Георгиев отразил 28 бросков из 32. Вот только план Беднара с треском провалился. Вратарям в матче с «Флоридой» отводилась незавидная роль, а Просветов вовсе заканчивал игру на скамейке запасных.

«Эвеланш» словно забыли выйти на первый период и получили три пробоины за восемь минут. «Пантерз» забивали голы на любой вкус. Картер Верхаге расстрелял Просветова с близкой дистанции после передачи Мэттью Ткачака из-за ворот. Сэм Рейнхарт удачно подставил клюшку на пятаке, а позднее оформил дубль, лихо реализовав выход «один на один». Беднар отказался от быстрой замены голкипера, позволив Ивану исправиться. Хотя большой вины Просветова в пропущенных шайбах нет. Мало того, что «Флорида» с дебюта нагрузила вратаря опасными моментами, так еще и партнеры не шибко помогали россиянину.

Сергей Бобровский прочувствовал тяготы Просветова на старте второго периода. Уже тогда стало понятно, что команды подготовили матч-концерт. «Эвеланш» отыграли две шайбы за 52 секунды. В первой же атаке роскошный кистевой бросок удался Кэйлу Макару, а в следующей смене не обошлось без курьеза. Голкипер «Пантерз» отразил дальний бросок Джоша Мэнсона, но поскользнулся на своей клюшке, упал и позволил шайбе приземлиться за ленточку. Беды для Бобровского на этом не закончились. Еще через три минуты Валерий Ничушкин реализовал большинство, в фирменном стиле переправив шайбу на пятаке, и сравнял счет.

Терпение Беднара иссякло, когда «Лавины» пропустили четвертую шайбу. Оливер Экман-Ларссон пробил вратаря прямым броском от синей линии. В игру экстренно вступил Георгиев. Александр почти сразу отметился эффектным сейвом, остановив прорыв к воротам финна Эту Луостаринена. Замена голкипера успокоила игру. Уже в третьем периоде «Эвеланш» снова сравняли счет — но удивительным образом развалились после спасительной шайбы Джонатана Друэна и получили еще четыре гола до конца матча, один — в пустые ворота.

На сегодняшнюю статистику вратарей без слез не взглянешь. Дуэль российских голкиперов закончилась настоящим издевательством. Бобровский, впрочем, часто в интервью отмечал, что личные цифры отходят на второй план, когда команда выигрывает. Тем более «Флорида» продлила победную серию до семи матчей и подбирается к лидерам «Востока»: «Бостону» и «Рейнджерс». А «Эвеланш» во второй раз в сезоне пропустили восемь шайб. В середине ноября разобрать оборону «Колорадо» на молекулы удалось «Сент-Луису».