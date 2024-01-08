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12:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вашингтон
Лос-Анджелес
Чикаго
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Источник: Соцсети

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Ник Дауд (25-я минута), Дилан Строум (36), Николас Обе-Кубел (49) и Джон Карлсон (60). У «Лос-Анджелеса» отличились Адриан Кемпе (28) и Кевин Фиала (34, 42).

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей и продлил свою результативную серию до пяти матчей. В сезоне-2023/24 НХЛ 38-летний россиянин набрал 26 очков (8 голов и 18 передач) в 38 матчах. Для Овечкина игра против «Лос-Анджелеса» стала 1385-й в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю российский форвард обошел Ларри Робинсона (1384 матча) и поднялся на чистое 44-е место в истории лиги.

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Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провел один силовой прием и очков не набрал. Защитник «Кингз» Владислав Гавриков завершил матч с показателем полезности «минус 2».

В параллельном матче хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» обыграли «Калгари Флэймз» (4:3). Российский защитник «Чикаго» Никита Зайцев отметился заброшенной шайбой и голевой передачей и был признан третьей звездой встречи.

Вашингтон
4:3
0:0, 2:2, 2:1
Лос-Анджелес
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