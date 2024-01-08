Неожиданный русский герой лучшего клуба Америки! Наместников идет на рекордный сезон в карьере

«Виннипег» — сенсационный лидер регулярного чемпионата НХЛ. Зимой команда из Канады набрала потрясающую форму и идет первой в лиге по количеству очков и побед. В 39 матчах у «Джетс» 26 побед и 56 очков. Сейчас шесть побед подряд — и это с графиком шесть игр за 9 дней. 12 игр — серия с очками. В последней встречи была обыграна «Аризона» со счетом 6:2.

В выездном матче команда Рика Боунесса доминировала по всем фронтам и не оставила сопернику и шанса. «Джетс» перебросали «Койотс» 36−17, даже не сбавляя обороты в третьем периоде. Лучше «Аризона» была только по количеству заблокированных бросков (оно и понятно, так как команда большую часть времени оборонялась, 19−14), хитам (23−19) и штрафным минутам (13−9).

Счет в матче был открыт Владиславом Наместниковым в концовке первого периода. Российский форвард благодаря своему универсализму неплохо вписался в коллектив по ходу прошлого сезона, когда был обменян из «Тампы». Он играет не ключевую роль, но получает стабильное время. С Боунессом у него полный контакт. В последнее время у него стало все больше очков. Был ассистенский хет-трик в матче с «Тампой», затем ассистенский дубль с «Анахаймом», а теперь и гол. В последних шести матчах у него 8 (2+6) очков. Всего в 36 матчах у него 23 (5+18) очка. Если Наместников продолжит в том же духе, то выйдет на лучший год с сезона 2018/19, когда набирал за «Рейнджерс» 44 очка в регулярке. Больше 45 (в «Тампе») у него никогда не было, так что теоретически в 31 год может показать и лучший сезон в карьере.

Во втором периоде игроки «Виннипега» забросили еще три шайбы, только одна оказалась в своих воротах — невезунчик дня Коул Перфетти. После перерыва Дилан Гюнтер уже забил первый гол в исполнении игроков «Аризоны», но к тому моменту счет был 4:2. После этого «Джетс» еще дважды расстроили ворота соперника. Марк Шайфли оформил дубль (вторая шайба уже в пустые ворота) и укрепил свои позиции лучшего бомбардира команды, у него в 39 играх 40 (14+26) баллов. У «Виннипега» ровная и сбалансированная команда. Больше $6,25 млн никто не получает (Коннор получает $7,1 млн, но сейчас в LTIR). Есть достаточно опыта. И на следующий сезон почти все продлены. И когда Коннор вернется, то канадцы будут еще сильнее. Получается, в НХЛ новый фаворит Кубка Стэнли!