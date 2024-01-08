Клуб НХЛ «Торонто» заключил рекордный контракт с лучшим бомбардиром

Клуб НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» объявил о продлении контракта с шведским форвардом Вильямом Нюландером на восемь лет.

Как отмечает AP, общая сумма контракта в $92 млн является крупнейшей в истории клуба. Соглашение подразумевает запрет на обмены.

На счету 27-летнего шведа 21 гол и 33 передачи в 37 матчах сезона, он делит пятое место в списке лучших бомбардиров с Коннором Макдэвидом и занимает седьмое место по числу передач.

Швед в этом сезоне установил рекорд клуба по продолжительности результативной серии на старте чемпионата — 17 игр, 27 очков.

Нюландер играет за «Торонто» с 2016 года, клуб выбрал его под общим восьмым номером на драфте в 2014-м. В составе сборной Швеции форвард выиграл чемпионат мира 2017 года.