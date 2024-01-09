Русский гигант разбушевался! Малкин забил, отдал и врезал по лицу канадцу

Пенсильванское дерби — одно из самых жарких в НХЛ. «Филадельфия» с «Питтсбургом» оправдали этот тезис минувшей ночью, выдав очередной огненный матч. А его главным героем стал не кто-нибудь, а Евгений Малкин.

Эта встреча для принципиальных соперников стала третьей в сезоне. Две первые состоялись в декабре. Оба раза командам не удалось уложиться в основное время, а победу неизменно праздновали «летчики». Чтобы взять реванш «Питтсбург» начал с места в карьер.

Не успел начаться матч, а «пингвины» уже получили численное преимущество. На розыгрыш гостям потребовалось всего каких-то 17 секунд. Счет открыл Рикард Ракелль, а последнюю передачу в комбинации отдал именно Малкин. 37-летний россиянин даже не смотрел в сторону адресата, а сделал все на инстинктах.

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Малкин в 18-м сезоне подряд достиг отметки в 20 результативных передач, благодаря чему повторил достижение в НХЛ Сидни Кросби и Анже Копитара. Среди действующих игроков НХЛ, помимо Малкина, только капитан «Питтсбурга» и капитан «Лос-Анджелес Кингз» также в 18 сезонах подряд достигали отметки в 20+ результативных передач.

Вскоре Эрик Карлссон удвоил счет, но еще в первом периоде «Филадельфия» не без участия российского защитника Егора Замулы реализовала большинство. Впрочем, точку все равно поставил Малкин. При счете 3:1 он нанес быстрый кистевой бросок в дальний угол из-под Расмуса Ристолайнена, с которым вратарь «Флайерз» справиться не сумел.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240172&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

37-летний россиянин забросил уже 15-ю шайбу в сезоне НХЛ и 486-ю за карьеру в лиге, благодаря чему вышел на чистое 51-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя показатель Брайана Беллоуза (485). Топ-50 замыкает Норм Улльман (490). В нынешнем сезоне Малкин принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых на данный момент набрал 35 (15+20) очков при нейтральном показателе полезности и 36 минутах штрафного времени.

Малкина признали первой звездой матча и это абсолютно заслуженно. Впрочем, он не ограничился только голом и передачей. После того, как Евгений уже записал на свой счет два очка, он вступил в потасовку. От звездного гиганта досталось Скотту Лоутону. Джино зарядил ему перчаткой прямо в лицо. Когда Малкин разбушевался — всем лучше прятаться по укрытиям.