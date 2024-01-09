Буллит Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Бостоном»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240174&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Основное время встречи в Денвере завершилось со счетом 3:3 (1:1, 2:1, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Микко Рантанен (17-я минута), Логан О’Коннор (23) и Сэм Малински (38). У гостей отличились Брэд Маршанд (12, 46) и Джон Бичер (31). В овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых буллитов единственный точный бросок совершил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 24 броска.

«Колорадо» набрал 55 очков в 41 матче и занимает второе место в Центральном дивизионе. «Бостон» с 55 очками после 39 игр лидирует в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «лавины» 11 января примут «Вегас Голден Найтс», «мишки» днем ранее на выезде сыграют против «Аризоны Койотис».