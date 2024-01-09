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09:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Буллит Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Бостоном»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Основное время встречи в Денвере завершилось со счетом 3:3 (1:1, 2:1, 0:1). В составе хозяев шайбы забросили Микко Рантанен (17-я минута), Логан О’Коннор (23) и Сэм Малински (38). У гостей отличились Брэд Маршанд (12, 46) и Джон Бичер (31). В овертайме команды не сумели поразить ворота друг друга, а в серии послематчевых буллитов единственный точный бросок совершил российский нападающий Валерий Ничушкин.

Голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил 24 броска.

«Колорадо» набрал 55 очков в 41 матче и занимает второе место в Центральном дивизионе. «Бостон» с 55 очками после 39 игр лидирует в Атлантическом дивизионе. В следующем матче «лавины» 11 января примут «Вегас Голден Найтс», «мишки» днем ранее на выезде сыграют против «Аризоны Койотис».

В другом матче дня «Даллас Старз» со счетом 4:0 на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд».

Колорадо
4:3Б
1:1, 2:1, 0:1, 0:0
Бостон
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