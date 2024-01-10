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09:50 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» обыграла «Сент-Луис» в матче НХЛ, Куликов набрал 10-е очко в сезоне

Российский защитник «Флориды» отметился результативной передачей.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 10 января. «Флорида» в гостях со счетом 5:1 победила «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 10.01.2024, 4:00

Сент-Луис1Флорида5

В составе «Флориды» шайбы забросили Кевин Стенлунд (16-я минута), Сэм Райнхарт (22), хет-триком отметился Мэттью Ткачук (43, 46, 60). У «Сент-Луиса» единственная шайба на счету Брэйдена Шенна (4).

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, которая стала для него 10-й в текущем сезоне. На счету россиянина теперь 10 очков в 37 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата (0 шайб + 10 передач). Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко не отметились результативными действиями.

«Флорида» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 54 очка в 40 играх. «Сент-Луис» — пятый в Центральном дивизионе с 41 очком после 39 встреч. Обе команды проведут следующие матчи дома в ночь на 12 января по московскому времени. «Флорида» примет «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 10.01.2024, 3:00

Тампа-Бэй3Лос-Анджелес2ОТ

В других матчах игрового дня «Сиэтл» одержал гостевую победу над «Баффало» (5:2), «Торонто» дома разгромил «Сан-Хосе» (7:1), лидер регулярного чемпионата «Виннипег» на домашней арене переиграл «Коламбус» (5:0). «Тампа» на своем льду обыграла «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ), вратарь хозяев Андрей Василевский отразил 20 бросков из 22.

«Эдмонтон» в гостях переиграл «Чикаго» (2:1), «Аризона» дома победила «Бостон» (4:3 ОТ). «Оттава» в гостях уступила «Калгари» (3:6), российский нападающий проигравшей команды Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 10.01.2024, 5:00

Калгари6Оттава3

«Анахайм» на выезде со счетом 5:3 обыграл «Нэшвилл», защитник гостей Павел Минтюков отметился результативной передачей. У проигравших одну из шайб забросил нападающий Денис Гурьянов, для россиянина этот гол стал первым в текущем сезоне НХЛ. 6 января «Нэшвилл» вызвал Гурьянова из фарм-клуба.

«Ванкувер» в гостях переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2). Форвард «Ванкувера» Илья Михеев отметился результативной передачей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 33 бросков.

Айлендерс
2:5
0:2, 1:2, 1:1
Ванкувер
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