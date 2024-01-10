Первый номер драфта НХЛ пропустит 6−8 недель из-за перелома челюсти

Бедард получил травму 5 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) после силового приема защитника Брендана Смита. В среду форвард успешно перенес операцию по восстановлению сломанной челюсти.

Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под общим первым номером. В июле он подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне на счету нападающего 33 очка (15 шайб и 18 результативных передач) в 39 матчах. Ранее НХЛ вызвала Бедарда для участия в Матче звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.