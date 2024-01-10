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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый номер драфта НХЛ пропустит 6−8 недель из-за перелома челюсти

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард выбыл на срок от шести до восьми недель из-за перелома челюсти, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети X.

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Источник: Reuters

Бедард получил травму 5 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Дэвилз» (2:4) после силового приема защитника Брендана Смита. В среду форвард успешно перенес операцию по восстановлению сломанной челюсти.

Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под общим первым номером. В июле он подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне на счету нападающего 33 очка (15 шайб и 18 результативных передач) в 39 матчах. Ранее НХЛ вызвала Бедарда для участия в Матче звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.

В 2023 году Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром турнира (9+14). Форвард был признан самым ценными игроком и лучшим нападающим чемпионата и был включен в символическую сборную. Также Международная федерация хоккея (IIHF) назвала Бедарда лучшим игроком 2023 года.

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