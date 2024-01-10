Овечкин провел неполную тренировку в среду, пишут СМИ

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что Овечкин получил небольшое повреждение в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), который прошел в ночь на понедельник. Во вторник россиянин пропустил тренировку с целью восстановления.
«Вашингтон» в следующем матче в ночь на пятницу примет «Сиэтл Кракен».
В текущем сезоне на счету Овечкина 26 очков (8 шайб + 18 результативных передач) в 38 играх за «Вашингтон». Всего на счету Овечкина 830 шайб в 1385 матчах регулярных чемпионатов, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету канадца 894 гола.