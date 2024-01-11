Нападающий «Колорадо» Ничушкин оформил дубль в матче НХЛ против «Вегаса»

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 14, 11.01.2024, 6:00 Колорадо 3 Вегас 0

ТАСС, 11 января. «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Валерий Ничушкин (20-я и 32-я минуты) и Логан О’Коннор (50).

Ничушкин забросил 21-ю и 22-ю шайбы в нынешнем сезоне. Он делит первое место в списке снайперов команды вместе с канадским нападающим Натаном Маккинноном. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 25 бросков и второй раз в текущем регулярном чемпионате сохранил ворота в неприкосновенности.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240178&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 14, 11.01.2024, 3:00 Филадельфия 3 Монреаль 2 Б

Маккиннон в прошедшем матче записал на свой счет результативный пас и догнал лидера списка лучших бомбардиров текущего сезона российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова — в активе обоих по 68 очков.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 57 очков в 42 матчах. «Вегас» располагается на второй позиции Тихоокеанского дивизиона с 51 очком после 41 игры. В следующем матче «Колорадо» 14 января встретится на выезде с «Торонто», «Вегас» 12 января примет «Бостон».