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09:03 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Колорадо» Ничушкин оформил дубль в матче НХЛ против «Вегаса»

Голкипер Александр Георгиев во второй раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче.

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Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 11.01.2024, 6:00

Колорадо3Вегас0

ТАСС, 11 января. «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Валерий Ничушкин (20-я и 32-я минуты) и Логан О’Коннор (50).

Ничушкин забросил 21-ю и 22-ю шайбы в нынешнем сезоне. Он делит первое место в списке снайперов команды вместе с канадским нападающим Натаном Маккинноном. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 25 бросков и второй раз в текущем регулярном чемпионате сохранил ворота в неприкосновенности.

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Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 11.01.2024, 3:00

Филадельфия3Монреаль2Б

Маккиннон в прошедшем матче записал на свой счет результативный пас и догнал лидера списка лучших бомбардиров текущего сезона российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова — в активе обоих по 68 очков.

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 57 очков в 42 матчах. «Вегас» располагается на второй позиции Тихоокеанского дивизиона с 51 очком после 41 игры. В следующем матче «Колорадо» 14 января встретится на выезде с «Торонто», «Вегас» 12 января примет «Бостон».

В других матчах игрового дня «Филадельфия» на своем льду победила «Монреаль» (3:2 Б), «Даллас» дома разгромил «Миннесоту» (7:2).

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7:2
1:0, 2:0, 4:2
Миннесота
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