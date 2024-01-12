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09:29 (мск), источник: Sport24

Овечкин простил своих «клиентов»! Великий русский снайпер снова сделал передачу вместо гола, «Вашингтон» был ужасен

Рекорд Гретцки по голам не становится ближе.

Вашингтон
СиэтлНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил три последние тренировки своей команды, но перед пятничным матчем против «Сиэтл Кракен» вернулся на лед. Это однозначно стоило трактовать как позитивный нюанс, поскольку «Столичные» в новом календарном году играют крайне нестабильно. У команды Александра Овечкина в 2024 году 2 поражения и 2 победы, а по результативности лидирует четвертое звено «Кэпов», на счету которого 4 из 9 забитых голов.

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Ожидалось, что главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери воссоединит связку Овечкина с центрфорвардом Диланом Строумом, которая дает хоть какую-то искру у чужих ворот. Овечкин и Строум неплохо комбинируют друг с другом вне зависимости от того, кто является третьим форвардом в этом звене: за время пребывания этих двух нападающих вместе на льду в равных составах, «Столичные» реализовали 53% бросков.

Кроме Овечкина пошли дела и у Ти Джея Оши, который вернулся в игру впервые с 16 декабря, но все взоры, конечно, приковал к себе российский капитан «Столичных». У Ови и так не клеилось выполнение снайперских задач, а тут еще и нелепое столкновение с Джорданом Стаалом из «Каролины» на прошлой неделе. Перед матчем с «Кингз» статус Овечкина расценивался как «все решится перед стартом игры», но с «Лос-Анджелесом» Александр сыграл, став одним из шести хоккеистов клуба, кто не пропустил ни одного матча.

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К «Сиэтлу» Овечкин подходил с результативной серией из 5 матчей (2 гола, 4 передачи), а в предыдущих 10 матчах набрал 9 (3+6) очков. Не сыграть с «Кракен» ему было бы крайне обидно, поскольку недавние новички НХЛ уже стали полноценными «клиентами» Александра: в четырех матчах за карьеру с «Сиэтлом» он набрал 8 очков и не уходил со льда без хотя бы одного балла.

Традицию Ови не нарушил: отметился одной голевой передачей, совершил 5 бросков в створ за не вполне привычное количество игрового времени — лишь 16 минут и 40 секунд.

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Передача Овечкина помогла полноценно вернуться форварду Максу Пачиоретти, который забросил свою первую шайбу в сезоне, но это не отменяет того факта, что игра у «Вашингтона» откровенно не клеилась. Большое количество ошибок в обороне, неуверенная игра голкипера Дарси Кемпера и общая расхлябанность — это серьезные поводы подумать перед матчами с «Рейнджерс» в предстоящие выходные.

Автор: Максим Замятин

Вашингтон
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Сиэтл
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