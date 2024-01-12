Овечкин простил своих «клиентов»! Великий русский снайпер снова сделал передачу вместо гола, «Вашингтон» был ужасен
Рекорд Гретцки по голам не становится ближе.
Рекорд Гретцки по голам не становится ближе.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил три последние тренировки своей команды, но перед пятничным матчем против «Сиэтл Кракен» вернулся на лед. Это однозначно стоило трактовать как позитивный нюанс, поскольку «Столичные» в новом календарном году играют крайне нестабильно. У команды Александра Овечкина в 2024 году 2 поражения и 2 победы, а по результативности лидирует четвертое звено «Кэпов», на счету которого 4 из 9 забитых голов.
Ожидалось, что главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери воссоединит связку Овечкина с центрфорвардом Диланом Строумом, которая дает хоть какую-то искру у чужих ворот. Овечкин и Строум неплохо комбинируют друг с другом вне зависимости от того, кто является третьим форвардом в этом звене: за время пребывания этих двух нападающих вместе на льду в равных составах, «Столичные» реализовали 53% бросков.
Кроме Овечкина пошли дела и у Ти Джея Оши, который вернулся в игру впервые с 16 декабря, но все взоры, конечно, приковал к себе российский капитан «Столичных». У Ови и так не клеилось выполнение снайперских задач, а тут еще и нелепое столкновение с Джорданом Стаалом из «Каролины» на прошлой неделе. Перед матчем с «Кингз» статус Овечкина расценивался как «все решится перед стартом игры», но с «Лос-Анджелесом» Александр сыграл, став одним из шести хоккеистов клуба, кто не пропустил ни одного матча.
К «Сиэтлу» Овечкин подходил с результативной серией из 5 матчей (2 гола, 4 передачи), а в предыдущих 10 матчах набрал 9 (3+6) очков. Не сыграть с «Кракен» ему было бы крайне обидно, поскольку недавние новички НХЛ уже стали полноценными «клиентами» Александра: в четырех матчах за карьеру с «Сиэтлом» он набрал 8 очков и не уходил со льда без хотя бы одного балла.
Традицию Ови не нарушил: отметился одной голевой передачей, совершил 5 бросков в створ за не вполне привычное количество игрового времени — лишь 16 минут и 40 секунд.
Передача Овечкина помогла полноценно вернуться форварду Максу Пачиоретти, который забросил свою первую шайбу в сезоне, но это не отменяет того факта, что игра у «Вашингтона» откровенно не клеилась. Большое количество ошибок в обороне, неуверенная игра голкипера Дарси Кемпера и общая расхлябанность — это серьезные поводы подумать перед матчами с «Рейнджерс» в предстоящие выходные.
Автор: Максим Замятин