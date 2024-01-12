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09:39 (мск), источник: Sport24

В Америке царит невероятный русский гений! Кучеров — лучший во всей НХЛ и изо всех сил тащит «Тампу» в плей-офф

У него 69 очков в 42 матчах.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

В последние годы трудно было даже представить разговоры о возможном непопадании «Тампы» в розыгрыш Кубка Стэнли, но вот этот момент настал. Команду Андрей Василевского, Михаила Сергачева и Никиты Кучерова больше не причисляют к фаворитам сезона, а по состоянию на середину января ее место в плей-офф действительно находится под большим вопросом.

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«Лайтнинг» в этом сезоне очень нестабильны. Например, ни разу за регулярку они не побеждали больше трех раз подряд. Ну или возьмите старт 2024 года: 2:4 от «Виннипега», 4:1 против «Миннесоты», 3:7 от «Бостона», 3:2 против «Лос-Анджелеса». Настоящие американские горки, которые и не позволяют закрепиться в заветной восьмерке.

Слабый сезон выдает Василевский, травмировался Сергачев, Стэмкос набирает меньше очка за игру. В итоге тащить на себе команду приходится Никите Кучерову, которые выдает совершенно невероятный регулярный чемпионат и всеми силами настаивает на том, чтобы весной «Молнии» все-таки поборолись за серебряную чашку. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени они сделали к этому небольшой шажочек.

В матче против прямого конкурента «Нью-Джерси» команда из штата Флорида пропустила первой, но еще до перерыва вела в счете — помог дубль Люка Гленденинга, которому для начала помог жутким обрезом тезка Хьюз. Ну, а после паузы в игре за дело взялся и Кучеров. Сначала он выдал абсолютную классику — выкатил шайбу на дальний пятак, откуда Брэйден Поинт был точен.

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Затем Никита дождался камбэка «Дэвилз» и зарешал судьбу встречи в овертайме — русский гений убедил всех, что попрет на ворота сам, развернулся и вывел на ударную позицию Даррена Рэддиша. Победа!

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«Лайтнинг» было бы оптимально победить в основное время, чтобы оставить «Дьяволов» ни с чем, но выбирать им сейчас не приходится — 2 балла есть 2 балла. Команда вернулась в зону плей-офф, но сразу четыре клуба, находящиеся позади нее, опережают «Тампу» по потерянным очкам. Битва за плей-офф будет очень сложной.

Кучеров же отдал 40-ю и 41-ю голевые передачи в сезоне, набрал 68-е и 69-е очко, вернув себе единоличное лидерство в споре лучших бомбардиров НХЛ. Удержать его тоже будет очень непросто — конкуренты максимально опасны!

Автор: Артем Гаев

Тампа-Бэй
4:3ОТ
2:1, 1:1, 0:1
Нью-Джерси
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