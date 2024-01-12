От него хотят избавиться, а он творит историю! Русский Танк набрал 600-е очко в НХЛ и гонится за великим Ларионовым

Владимир Тарасенко перебрался в Национальную хоккейную лигу в 2012 году, став игроком «Сент-Луиса», и долгое время был настоящим однолюбом. Несмотря на многочисленные слухи о его уходе из «Блюз», которые возникали в разные годы, воспитанник новосибирской «Сибири» провел за клуб из штата Миссури 10 полноценных сезонов. И не просто провел, в 2019 году он помог «Музыкантам» завоевать первый Кубок Стэнли в истории франшизы — она, на минуточку, существует с конца 60-х годов прошлого века.

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Но по ходу прошлого сезона обмен Тарасенко все-таки состоялся. История выглядела очень даже красиво — Русский Танк отдал «Сент-Луису» все что мог и отправился помогать своему давнему другу Артемию Панарину: «Рейнджерс» шли во-банк, чтобы взять Кубок Стэнли, подписав помимо Тарасенко еще и Патрика Кейна. Увы, хэппи-энда не случилось, в плей-офф «Синерубашечники» задержались лишь на один раунд.

Вскоре Владимир остался без команды, большого спроса на него не было, в итоге в конце июля пришлось подписывать контракт с «Оттавой» на не самую большую сумму в $5 млн. Никаких кубковых перспектив он не сулил, зато у российского форварда была возможность показать себя во всей красе и вернуть интерес более топовых клубов.

Впрочем, с этим тоже возникли проблемы. Главной примой Тарасенко в канадской команде не видели, а в других ролях уже он чувствовал себя не совсем комфортно. В итоге сначала случилась серия из 12 матчей без голов, потом еще из 8, а в начале января поползли слухи, что «Сенаторз» попробуют уговорить россиянина отказаться от запрета на обмен, который есть в его контракте. После 10 лет в одном клубе, Русский Танк мог сменить третью команду за год.

Пока это всего лишь слухи, а Тарасенко находиться в таком подвешенном состоянии привык еще в «Блюз», поэтому умеет оставаться профессионалом. Пару дней назад он отметился результативной передачей в игре с «Калгари», а встреча с «Баффало» и вовсе стала для Владимира исторической.

Да, «Сенаторы» проиграли в пятый раз подряд, но это не помешало русскому нападающему забросить 9-ю шайбу в сезоне. Результат не самый выдающийся, но это если не знать, что параллельно Тарасенко набрал 600-е очко в НХЛ. Это уже звучит мощно!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240184&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард «Оттавы» забил «Баффало» и набрал 600 очко в НХЛ! В списке лучших российских бомбардиров лиги он занимает 17-е место:

15. Артемий Панарин — 718

16. Игорь Ларионов — 644

17. Владимир Тарасенко — 600

18. Андрей Марков — 572

Тарасенко располагается на 17-м месте в списке лучших российских бомбардиров за всю историю сильнейшей лиги Северной Америке. Ему 32 года и если в ближайшее время получится обойтись без травм, то до конца карьеры вполне можно догнать Игоря Ларионова (644 очка), а также Алексея Жамнов (719). Осталось узнать, в форме какой команды Владимир будет решать эти задачи.