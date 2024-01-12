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09:14 (мск), источник: ТАСС

Овечкин набрал очки в шестом матче НХЛ подряд

«Вашингтон» уступил «Сиэтлу» со счетом 1:4.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

ТАСС, 12 января. «Вашингтон» проиграл «Сиэтлу» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 12.01.2024, 3:00

Вашингтон1Сиэтл4

В составе победителей голы забили Тай Картье (9-я минута), Алекс Веннберг (19), Джастин Шульц (39) и Адам Ларссон (53), у проигравших отличился Макс Пачиоретти (26), который забил впервые с января прошлого года. Ему ассистировал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который продлил серию с набранными очками до шести матчей, всего в его активе 27 очков (8 шайб + 19 передач) в текущем сезоне.

«Сиэтл» одержал восьмую победу подряд и занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 41 матче, «Вашингтон» идет предпоследним в Столичном дивизионе с 44 очками в 39 играх. В следующем матче «Сиэтл» 14 января в гостях сыграет с «Коламбусом», «Вашингтон» днем ранее примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 12.01.2024, 3:00

Тампа-Бэй4Нью-Джерси3ОТ

Лучший бомбардир текущего регулярного чемпионата форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи в домашнем матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), в его активе 69 (28+41) очков. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30 и отдал голевой пас в овертайме, эта передача стала 19-й для него в НХЛ, он стал самым результативным вратарем среди россиян.

Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в домашнем матче с «Рейнджерс» (5:2) забил гол и отдал две передачи. Голевой пас на счету форварда гостей Артемия Панарина, его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 15 бросков из 19.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 12.01.2024, 4:00

Сент-Луис5Рейнджерс2

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забил гол в выездном матче с «Баффало» (3:5) и набрал 600-е очко в карьере в НХЛ.

10-й гол в сезоне забил форвард «Каролины» Андрей Свечников, отличившийся в домашнем матче с «Анахаймом» (6:3). Обе команды вынуждены были заменить своих вратарей: голкипер хозяев Петр Кочетков, пропустивший три гола, был заменен после столкновения с Исаком Лундстрёмом, которого толкнул на вратаря защитник Дмитрий Орлов, а Джон Гибсон покинул площадку после второго периода из-за травмы.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 12.01.2024, 3:00

Баффало5Оттава3

«Эдмонтон» в гостях обыграл «Детройт» (3:2), продлив победную серию до девяти матчей.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в домашнем матче с «Лос-Анджелесом» (3:2) отдал вторую голевую передачу в сезоне и отразил 31 бросок из 33.

«Сан-Хосе» прервал 12-матчевую безвыигрышную серию, победив на выезде «Монреаль» (3:2), защитник победителей Никита Охотюк забросил первую шайбу в сезоне.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 14, 12.01.2024, 3:00

Каролина6Анахайм3

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 35 в домашней игре с «Торонто» (4:3 ОТ), один из голов у победителей забил защитник Александр Романов.

Лидер всего регулярного чемпионата «Виннипег» одержал восьмую победу подряд (рекорд клуба), обыграв «Чикаго» (2:1).

«Ванкувер» на выезде победил «Питтсбург» (4:3 ОТ), форвард гостей Элиас Петерссон стал первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим победные шайбы в четырех гостевых встречах подряд.

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Флорида
3:2ОТ
0:1, 1:1, 1:0
Лос-Анджелес
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