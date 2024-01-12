Хет-трик белоруса Шаранговича принес «Калгари» победу над «Аризоной» в НХЛ

Встреча, прошедшая в Темпе, завершилась со счетом 6:2 (4:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе «Калгари» автором хет-трика стал белорусский форвард Егор Шарангович (7, 41 и 48-я минуты), также по шайбе забросили Микаэль Баклунд (1), Расмус Андерссон (8) и Блэйк Коулман (14). За «Аризону» голы забили Лоусон Круз (14) и Клейтон Келлер (22).