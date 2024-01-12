Хет-трик белоруса Шаранговича принес «Калгари» победу над «Аризоной» в НХЛ
Хет-трик белоруса Шаранговича принес «Калгари» победу над «Аризоной» в матче НХЛ.
Хет-трик белоруса Шаранговича принес «Калгари» победу над «Аризоной» в матче НХЛ.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. «Калгари Флэймз» на выезде обыграл «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Темпе, завершилась со счетом 6:2 (4:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе «Калгари» автором хет-трика стал белорусский форвард Егор Шарангович (7, 41 и 48-я минуты), также по шайбе забросили Микаэль Баклунд (1), Расмус Андерссон (8) и Блэйк Коулман (14). За «Аризону» голы забили Лоусон Круз (14) и Клейтон Келлер (22).
«Калгари» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 43 очка за 42 встречи. «Аризона» (42 очка, 40 матчей) занимает шестое место в Центральном дивизионе.
В параллельной встрече регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 2:1. Российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев не набрали очков.