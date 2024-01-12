Четверо россиян вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ 2024 года

Первое место в промежуточном списке занял нападающий «Юкурита» финн Конста Хелениус, на второй строчке расположился защитник нижегородского «Торпедо» россиянин Антон Силаев, на третьей — его соотечественник форвард Иван Демидов из петербургского СКА. Защитник московской «Звезды» Матвей Шуравин занял восьмое место, форвард столичного «Динамо» Игорь Чернышов — девятое.
Первое место в североамериканском рейтинге занял форвард Бостонского университета канадец Маклин Селебрини.
Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня. Ранее лига сообщила, что мероприятие, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе на концертной площадке «Сфера».