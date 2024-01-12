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21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Четверо россиян вошли в топ-10 рейтинга драфта НХЛ 2024 года

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Четверо россиян вошли в десятку международного рейтинга драфта 2024 года по версии центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице пресс-службы НХЛ в соцсети X.

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Источник: Спорт РИА Новости

Первое место в промежуточном списке занял нападающий «Юкурита» финн Конста Хелениус, на второй строчке расположился защитник нижегородского «Торпедо» россиянин Антон Силаев, на третьей — его соотечественник форвард Иван Демидов из петербургского СКА. Защитник московской «Звезды» Матвей Шуравин занял восьмое место, форвард столичного «Динамо» Игорь Чернышов — девятое.

Первое место в североамериканском рейтинге занял форвард Бостонского университета канадец Маклин Селебрини.

Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня. Ранее лига сообщила, что мероприятие, скорее всего, пройдет в Лас-Вегасе на концертной площадке «Сфера».

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