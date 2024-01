Овечкина мучают, требуя играть через боль? У русской суперзвезды травма, но «Вашингтон» хочет в плей-офф

«Овечкин может кататься, но его статус каждый раз определяется непосредственно перед стартом матча. Это то, что мы называем touch and go — попробуй, потрогай, и если можешь — выходи. Участие Ови было и есть под вопросом. Вроде бы после того столкновения с Джорданом Стаалом Александр избежал серьезного повреждения, но вернуть свою боевую форму не получается. Матчи идут один за другим, нет времени восстановиться», — отметил обозреватель The Hockey News Сэмми Сильбер.