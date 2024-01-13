Овечкина мучают, требуя играть через боль? У русской суперзвезды травма, но «Вашингтон» хочет в плей-офф

После поражения от «Сиэтла» тренерский штаб «Вашингтона» вновь остался в недоумении. Мало того, что команда крайне вяло отреагировала на голы соперника, о чем не стесняясь в выражениях высказался главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери. Главная проблема «Кэпиталз» может крыться в другом, а именно — в состоянии капитана команды Александра Овечкина.

Российский форвард играет, но не тренируется. После игры с «Кракен» он пропустил очередную тренировку — уже четвертую подряд. Он пропустил ее не один, а вместе с лидером обороны Джоном Карлсоном, но если у Карлсона в тот день были запланированы медицинские процедуры, то очередное отсутствие Ови уж никакими случайностями или хитрыми планами не изменить.

Руководство и тренерский штаб «Вашингтона» не говорят это в открытую, но болельщики «Кэпиталз» понимают, что Овечкин играет через травму.

«Овечкин может кататься, но его статус каждый раз определяется непосредственно перед стартом матча. Это то, что мы называем touch and go — попробуй, потрогай, и если можешь — выходи. Участие Ови было и есть под вопросом. Вроде бы после того столкновения с Джорданом Стаалом Александр избежал серьезного повреждения, но вернуть свою боевую форму не получается. Матчи идут один за другим, нет времени восстановиться», — отметил обозреватель The Hockey News Сэмми Сильбер.

Насколько оправдан такой подход «Вашингтона» к своему капитану, пока оценить трудно. С одной стороны, возможно, лучше было бы дать Овечкину неделю отдыха и лечения, чтобы потом россиянин смог играть на полных оборотах. С другой, характер травмы может оказаться таким, что быстро тут не вылечишься, а отправить Ови в лазарет надолго означало бы весьма вероятный крах надежд на попадание в плей-офф. Пока что шансы «Столичных» достаточно неплохи, а Овечкин и до столкновения со Стаалом не баловал цифрами статистики, хотя стабильно набирал очки за голевые передачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240181&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Иногда в профессиональном спорте игроку в таких ситуациях дают возможность «доломаться», чтобы потом, после окончания сезона, отправить его на полноценное лечение — чаще всего, операцию. Но Овечкин известен своим крепким здоровьем и отсутствием серьезных повреждений за все время своей карьеры. Возможно, какая-то неприятная болячка мешает Александру проявить свои лучшие качества на площадке, и именно этим обусловлен его значительный голевой спад в нынешнем сезоне.

«Овечкин получил 16 минут и 40 секунд игрового времени в матче с “Сиэтлом”. Это второй показатель среди всех форвардов команды. Пять бросков в створ, продленная результативная серия — теперь он набирает очки 6 матчей подряд. В прошлом сезоне он пропустил пять матчей из-за травмы. В нынешнем — четыре тренировки. Для команды явно лучше второй вариант», — сказал обозреватель Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.

Словом, каким бы ни было сейчас состояние Овечкина, он необходим «Вашингтону» для того, чтобы сникшая команда хотя бы сохранила шансы на борьбу за кубковую «уайлд кард». Как отмечал Карбери, «Вашингтону» не хватает характера, спортивной злости и энергии. Прежний Овечкин с этим проблем не испытывал, но станет ли он прежним, даже без учета травм — большой вопрос.