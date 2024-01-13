Овечкин пропустит матч НХЛ из-за травмы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сыграет в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается в официальном аккаунте пресс-службы столичного клуба в соцсети X.

Отмечается, что Овечкин пропустит встречу из-за травмы нижней части тела. В пятницу 38-летний нападающий пропустил тренировку с командой, чтобы восстановиться.

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери сообщил, что Овечкин получил небольшое повреждение в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» (4:3), который прошел в ночь на понедельник. Во вторник россиянин пропустил тренировку с целью восстановления, а в среду провел неполную тренировку. Позднее Овечкин принял участие в матче против «Сиэтла» и отметился результативной передачей.

Матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдет в субботу и начнется в 21:00 мск.