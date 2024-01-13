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22:24 (мск), источник: ТАСС

Болельщики выбрали Бобровского и Георгиева для участия в Матче звезд НХЛ

Ранее в список участников вошли Игорь Шестеркин, Никита Кучеров и Кирилл Капризов.

Флорида
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Источник: AP 2023

ТАСС, 13 января. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и голкипер «Колорадо» Александр Георгиев примут участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Россияне были выбраны по результатам голосования среди болельщиков. Также в мероприятии примут участие американский вратарь «Бостона» Джереми Свэйман, канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар и германский нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Оставшихся семь игроков НХЛ объявит в ночь на воскресенье.

5 января НХЛ объявила имена 32 хоккеистов, выбранных департаментом лиги по хоккейным операциям для участия в Матче звезд. В список вошли трое россиян — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Матч звезд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Канадский город впервые с 2000 года примет данное мероприятие.

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