Болельщики выбрали Бобровского и Георгиева для участия в Матче звезд НХЛ

ТАСС, 13 января. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и голкипер «Колорадо» Александр Георгиев примут участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Россияне были выбраны по результатам голосования среди болельщиков. Также в мероприятии примут участие американский вратарь «Бостона» Джереми Свэйман, канадский защитник «Колорадо» Кейл Макар и германский нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Оставшихся семь игроков НХЛ объявит в ночь на воскресенье.

5 января НХЛ объявила имена 32 хоккеистов, выбранных департаментом лиги по хоккейным операциям для участия в Матче звезд. В список вошли трое россиян — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.