«Вашингтон» одержал волевую победу над «Рейнджерс», Овечкин пропустил матч из-за повреждения

Волевую победу «Кэпиталз» принесли голы Энтони Манты, Ника Дауда и Ти Джея Оши. Дублем за гостей отметился Адам Фокс.

«Вашингтон» (46 очков) после 40 матчей поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (54 в 41 игре) потерпел четвертое поражение подряд и остается третьим на «Востоке».