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13 января, источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» одержал волевую победу над «Рейнджерс», Овечкин пропустил матч из-за повреждения

«Вашингтон» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Вашингтон
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Источник: AP 2023

Волевую победу «Кэпиталз» принесли голы Энтони Манты, Ника Дауда и Ти Джея Оши. Дублем за гостей отметился Адам Фокс.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за повреждения.

«Вашингтон» (46 очков) после 40 матчей поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (54 в 41 игре) потерпел четвертое поражение подряд и остается третьим на «Востоке».

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Вашингтон
3:2
1:1, 0:1, 2:0
Рейнджерс
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