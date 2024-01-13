«Вашингтон» одержал волевую победу над «Рейнджерс», Овечкин пропустил матч из-за повреждения
«Вашингтон» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
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«Вашингтон» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Волевую победу «Кэпиталз» принесли голы Энтони Манты, Ника Дауда и Ти Джея Оши. Дублем за гостей отметился Адам Фокс.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустил матч из-за повреждения.
«Вашингтон» (46 очков) после 40 матчей поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (54 в 41 игре) потерпел четвертое поражение подряд и остается третьим на «Востоке».