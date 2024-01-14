Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
13.01
Вашингтон
Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Калгари
Хоккей. КХЛ
13.01
Динамо М
Торпедо
61
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
Хоккей. КХЛ
13.01
Автомобилист
Лада
ОТ
34
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
13.01
Вашингтон
Рейнджерс
32
13.01
Даллас
Нэшвилл
36
13.01
Миннесота
Филадельфия
ОТ
34
12.01
Вегас
Бостон
ОТ
21
12.01
Аризона
Калгари
26
12.01
Виннипег
Чикаго
21
12.01
Сент-Луис
Рейнджерс
52
12.01
Баффало
Оттава
53
Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:01 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Рейнджерс» Панарин прервал результативную серию из девяти матчей в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 проиграл «Вашингтону».

Вашингтон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 13 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:3 проиграл «Вашингтону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (18-я минута), Ник Дауд (47) и Ти Джей Оши (49). У проигравших дважды отличился Адам Фокс (14, 26). Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу. Лучший бомбардир «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из девяти матчей с набранными очками. За это время россиянин набрал 15 очков (9 шайб + 6 голевых передач). В последний раз Панарин не сумел отметиться результативными действиями 23 декабря в домашнем матче против «Эдмонтона» (3:4). Панарин является лучшим бомбардиром клуба в сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата с 58 очками (26+32) в 41 встрече.

«Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд, команда возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 54 очка по итогам 41 матча. «Вашингтон» располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 46 очками после 40 игр. Следующий матч в регулярном чемпионате команды вновь проведут между собой, встреча пройдет 14 января в Нью-Йорке.

Читайте также
Вашингтон
3:2
1:1, 0:1, 2:0
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Карелин: Сейчас они придумывают нам драконовские санкции, запугивают страны
Кавазашвили: Жаль, что такие выдающиеся люди уходят из жизни
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь