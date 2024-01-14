Нападающий «Рейнджерс» Панарин прервал результативную серию из девяти матчей в НХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (18-я минута), Ник Дауд (47) и Ти Джей Оши (49). У проигравших дважды отличился Адам Фокс (14, 26). Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет результативную передачу. Лучший бомбардир «Вашингтона» в нынешнем сезоне Александр Овечкин пропустил игру из-за травмы нижней части тела.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал серию из девяти матчей с набранными очками. За это время россиянин набрал 15 очков (9 шайб + 6 голевых передач). В последний раз Панарин не сумел отметиться результативными действиями 23 декабря в домашнем матче против «Эдмонтона» (3:4). Панарин является лучшим бомбардиром клуба в сезоне и занимает третье место в списке бомбардиров текущего регулярного чемпионата с 58 очками (26+32) в 41 встрече.