Без Овечкина только лучше? «Вашингтон» героически спасся и обыграл «Рейнджерс»
Кузнецов создал шикарный гол.
Кузнецов создал шикарный гол.
Слухи о травме Александра Овечкина пошли еще с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад. Тогда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом «ураганов» Джорданом Стаалом. Ту встречу Александр все равно доиграл, а после этого выходил в матчах против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4), в которых сделал по одной голевой передаче.
С момента матча против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед сегодняшней игрой против «Рейнджерс». В итоге же Спенсер Карбери не стал рисковать здоровьем главной звезды и заменил его в первой тройке на Ти Джея Оши.
Вот только начало матча хозяевам совсем не удалось. «Рейнджерс» завладели преимуществом, которое вылилось в гол Адама Фокса. Правда, вскоре Энтони Манта сравнял счет, по сути, сделав все сам. Сначала он заблокировал бросок соперника, а затем после передачи Макмайкла укатил к воротам соперника и красиво переиграл Куика.
Артемий Панарин, остававшийся в тени в первом периоде, в начале второго выдал просто невероятную смену. В течение нескольких секунд российский нападающий «Рейнджерс» выдал две шикарные передачи на партнеров, но те не сумели реализовать моменты. А затем уже сам Панарин не попал в открытый угол.
За всех одноклубников сегодня забивал Фокс — защитник «Рейнджерс» оформил дубль после броска от синей линии.
В первых двух периодах «Вашингтон» играл инертно и безинициативно в атаке, но на третью двадцатиминутку вышла другая команда. Евгений Кузнецов не набирал очков в 13 из 14 последних матчей, но его способность решить момент известна всем. На исходе большинства Кузнецов совершил сольный проход, объехал ворота и с неудобной набросил на пятак, где Ник Дауд с лета отправил шайбу в сетку.
Кажется, игроки «Рейнджерс» сами были в шоке от таких действий соперника и уже через две минуты пропустили снова — решающий гол организовали Строум и Оши. Без Овечкина «Вашингтон» переломил ход неудачно складывавшейся игры и добыл важную победу. Когда вернется капитан, пока непонятно, но его возвращение только усилит «Кэпиталз».