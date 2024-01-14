Без Овечкина только лучше? «Вашингтон» героически спасся и обыграл «Рейнджерс»

Слухи о травме Александра Овечкина пошли еще с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад. Тогда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом «ураганов» Джорданом Стаалом. Ту встречу Александр все равно доиграл, а после этого выходил в матчах против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4), в которых сделал по одной голевой передаче.

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С момента матча против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед сегодняшней игрой против «Рейнджерс». В итоге же Спенсер Карбери не стал рисковать здоровьем главной звезды и заменил его в первой тройке на Ти Джея Оши.

Вот только начало матча хозяевам совсем не удалось. «Рейнджерс» завладели преимуществом, которое вылилось в гол Адама Фокса. Правда, вскоре Энтони Манта сравнял счет, по сути, сделав все сам. Сначала он заблокировал бросок соперника, а затем после передачи Макмайкла укатил к воротам соперника и красиво переиграл Куика.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240190&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Артемий Панарин, остававшийся в тени в первом периоде, в начале второго выдал просто невероятную смену. В течение нескольких секунд российский нападающий «Рейнджерс» выдал две шикарные передачи на партнеров, но те не сумели реализовать моменты. А затем уже сам Панарин не попал в открытый угол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240191&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За всех одноклубников сегодня забивал Фокс — защитник «Рейнджерс» оформил дубль после броска от синей линии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/weYLLxzJ-i4" title="Rangers' Adam Fox Unleashes Rocket From The Point To Score His Second vs. Capitals" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первых двух периодах «Вашингтон» играл инертно и безинициативно в атаке, но на третью двадцатиминутку вышла другая команда. Евгений Кузнецов не набирал очков в 13 из 14 последних матчей, но его способность решить момент известна всем. На исходе большинства Кузнецов совершил сольный проход, объехал ворота и с неудобной набросил на пятак, где Ник Дауд с лета отправил шайбу в сетку.

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