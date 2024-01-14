Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Аризона
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Бостон
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.01
Вашингтон
Рейнджерс
32
Хоккей. КХЛ
13.01
Динамо М
Торпедо
61
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Сибирь
Хоккей. КХЛ
13.01
Автомобилист
Лада
ОТ
34
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
13.01
Вашингтон
Рейнджерс
32
13.01
Даллас
Нэшвилл
36
13.01
Миннесота
Филадельфия
ОТ
34
12.01
Вегас
Бостон
ОТ
21
12.01
Аризона
Калгари
26
12.01
Виннипег
Чикаго
21
12.01
Сент-Луис
Рейнджерс
52
12.01
Баффало
Оттава
53
Хоккей. НХЛ. Все результаты
00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Без Овечкина только лучше? «Вашингтон» героически спасся и обыграл «Рейнджерс»

Кузнецов создал шикарный гол.

Вашингтон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Слухи о травме Александра Овечкина пошли еще с матча против «Каролины» (2:6) неделю назад. Тогда капитан «Вашингтона» неудачно столкнулся с форвардом «ураганов» Джорданом Стаалом. Ту встречу Александр все равно доиграл, а после этого выходил в матчах против «Лос-Анджелеса» (4:3) и «Сиэтла» (1:4), в которых сделал по одной голевой передаче.

Читайте также
Овечкин пропустит матч НХЛ из-за травмы

С момента матча против «Каролины» Овечкин пропустил несколько тренировок, в том числе и перед сегодняшней игрой против «Рейнджерс». В итоге же Спенсер Карбери не стал рисковать здоровьем главной звезды и заменил его в первой тройке на Ти Джея Оши.

Вот только начало матча хозяевам совсем не удалось. «Рейнджерс» завладели преимуществом, которое вылилось в гол Адама Фокса. Правда, вскоре Энтони Манта сравнял счет, по сути, сделав все сам. Сначала он заблокировал бросок соперника, а затем после передачи Макмайкла укатил к воротам соперника и красиво переиграл Куика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артемий Панарин, остававшийся в тени в первом периоде, в начале второго выдал просто невероятную смену. В течение нескольких секунд российский нападающий «Рейнджерс» выдал две шикарные передачи на партнеров, но те не сумели реализовать моменты. А затем уже сам Панарин не попал в открытый угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

За всех одноклубников сегодня забивал Фокс — защитник «Рейнджерс» оформил дубль после броска от синей линии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первых двух периодах «Вашингтон» играл инертно и безинициативно в атаке, но на третью двадцатиминутку вышла другая команда. Евгений Кузнецов не набирал очков в 13 из 14 последних матчей, но его способность решить момент известна всем. На исходе большинства Кузнецов совершил сольный проход, объехал ворота и с неудобной набросил на пятак, где Ник Дауд с лета отправил шайбу в сетку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кажется, игроки «Рейнджерс» сами были в шоке от таких действий соперника и уже через две минуты пропустили снова — решающий гол организовали Строум и Оши. Без Овечкина «Вашингтон» переломил ход неудачно складывавшейся игры и добыл важную победу. Когда вернется капитан, пока непонятно, но его возвращение только усилит «Кэпиталз».

Вашингтон
3:2
1:1, 0:1, 2:0
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 История Леры Кудрявцевой: от «Песни года» до свадьбы с хоккеистом Макаровым
«Банда ЗИГ ЗАГ»: сериал о не самой известной странице истории блокадного Ленинграда
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь