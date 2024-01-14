Ассист Свечникова позволил «Каролине» одолеть «Питтсбург» Малкина

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). В составе «Харрикейнз» шайбы в основное время забросили Бретт Песке (7-я минута) и Джордан Мартинук (10). Песке принес «ураганам» победу, став автором решающего гола в овертайме (62). У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель (47) и Брайан Раст (60).