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08:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ассист Свечникова позволил «Каролине» одолеть «Питтсбург» Малкина

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
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Источник: Соцсети

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 0:2, 1:0). В составе «Харрикейнз» шайбы в основное время забросили Бретт Песке (7-я минута) и Джордан Мартинук (10). Песке принес «ураганам» победу, став автором решающего гола в овертайме (62). У «Питтсбурга» отличились Джейк Гюнцель (47) и Брайан Раст (60).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голевой передачей. Защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности «плюс 1». Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал.

В других матчах игрового дня НХЛ «Флорида Пантерз» уступила «Нью-Джерси Девилз» (1:4), «Филадельфия Флайерз» обыграла «Виннипег Джетс» (2:0), хоккеисты «Детройт Ред Уингз» оказались сильнее «Лос-Анджелес Кингз» (5:4), «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме одолел «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ), а «Колорадо Эвеланш» выиграл у «Торонто Мейпл Лифс» (5:3).

Каролина
3:2ОТ
2:0, 0:0, 0:2
Питтсбург
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