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08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучеров вошёл в историю! Оформил хет-трик из передач и выбил уже 800 очков в НХЛ

А «Тампа» уверенно разобралась с «Анахаймом».

Тампа-Бэй
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Источник: AP 2023

Сегодня в Тампе встретились местные «Лайтнинг», идущие на серии из трёх побед, и «Анахайм», проигравший семь встреч из последних восьми.

Но первый период не показал, какая из команд является фаворитом. «Дакс» очень бодро провели первый отрезок, создав несколько опасных моментов, но «Тампу» выручили Василевский и его лучшая подружка — штанга. Именно это позволило хозяевам уйти в раздевалку, не проигрывая в счёте.

А в перерыве Джон Купер смог достучаться до своих парней, и игра пошла по совершенно другому сценарию. Хозяева подтвердили своё реноме одной из лучших команд по реализации большинства. Сначала Виктор Хедман неотразимо щёлкнул от синей линии, открыв счёт в матче.

А потом случилось событие, которое внесло имя Никиты Кучерова в историю: он поучаствовал и во второй голевой атаке «молний», набрав 800-е очко в НХЛ. Кучеров стал лишь 10-м игроком из России, кому покорилась эта отметка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Далее «Анахайм» попытался вернуться игру, также реализовав лишнего, отличился Ватрано. Но уже через полторы минуты хозяева ещё раз реализовали большинство усилиями Стивена Стэмкоса, шайба предательски отрикошетила от Ильи Любушкина и застала врасплох Лукаша Достала. Кучеров поучаствовал и в этой голевой атаке, набрав третье очко в матче.

Заключительный отрезок, как и второй, прошёл под диктовку «Лайтнинг», хозяева забросили ещё две шайбы и довели счёт до крупного. Главный виновник торжества, Никита Кучеров, мог набрать ещё несколько очков, но сначала не реализовал выход один на один, а после этого Де Хаан, Стэмкос и Уотсон после передач Никиты не смогли переиграть Достала из убойных позиций.

Сенсации не суждено было случиться: «Анахайм» вновь проиграл, а «Тампа» закрепилась в кубковой восьмёрке Востока.

Тампа-Бэй
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Анахайм
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