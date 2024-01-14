Это огненный Тарасенко! Русский Танк забил победный гол за 5 секунд до конца матча

Однолетний контракт Владимира Тарасенко с «Оттавой» принято считать промежуточным, временным «мостиком». Все помнят, как российский бомбардир хотел минувшим летом остаться в «Нью-Йорк Рейнджерс», но у «Синерубашечников» не оставалось для Владимира места. Вариант с «Сенаторами» изначально не казался для Тарасенко особо привлекательным, но сам нападающий смог все сомнения опровергнуть.

В домашнем матче против «Сан-Хосе» (5:4) именно Тарасенко стал главным героем, набрав 2 (1+1) очка. Сначала Владимир ассистировал Томасу Шабо, который неотразимо выстрелил щелчком, а в концовке отличился сам.

Его гол был забит за 5 секунд до конца основного времени и стал десятым в нынешнем сезоне для Тарасенко. Он продлил свою результативную серию до трех матчей, в которых он набрал 4 (2+2) балла, и не забудем, что совсем недавно Владимир преодолел отметку в 600 набранных очков за карьеру, став 17-м хоккеистом из России, кому это удалось.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240196&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лучше поздно, чем никогда. Тарасенко помог “Оттаве” победить, это был вздох облегчения, который слышал, наверное, весь город. Пока люди раскапывали снег, выпавший за день накануне, “Оттаве” пришлось самой выкапываться из ямы, в которую команда сама себя загнала. “Сан-Хосе” — худшая команда лиги, но “Сенаторы” с огромным трудом сломили их сопротивление», — отметил обозреватель Ottawa Sun Брюс Гэрриох.

Сам Владимир после матча был в хорошем настроении.

«Не буду скрывать, выигрывать такие матчи очень приятно. Мы не должны были пропускать четвертый гол, который сравнял счет, но хорошо, что смогли выиграть», — отметил Тарасенко.

Помимо него стоит отметить и защитника Артема Зуба, который оформил ассистентский хет-трик и заработал показатель полезности «+3».