Марченко забил в стиле Овечкина в своей 100-й игре в НХЛ и повторил рекорд «Коламбуса»

Хоккей, НХЛ, Неделя 1414.01.2024, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena, 18588 зрителей
|Паскаль Винсент
|Дэйв Хэкстол
|Даниил Тарасов(Даниил Тарасов)
|Джой Даккорд
|01:41
|Иван Проворов(Адам Фантилли)
|03:07
|Адам Ларссон
|11:37
|Джордан Эберле(Томаш Татар, Адам Ларссон)
|12:10
|Иван Проворов(Кирилл Марченко, Эндрю Пик)
|15:31
|Джаред Маккэн(Оливер Бьоркстранд)
|23:58
|Уильям Борген
|23:58
|Командный штраф
|24:43
|Кирилл Марченко(Джонни Годро, Адам Боквист)
|27:22
|Александр Тексье
|29:45
|Тай Картье(Винс Данн, Янни Гурд)
|32:03
|Коул Силлинджер
|32:03
|Коул Силлинджер
|32:03
|Винс Данн
|33:42
|Оливер Бьоркстранд(Джастин Шульц, Джаред Маккэн)
|46:17
|Джаред Маккэн(Брайан Дюмулин, Джейден Шварц)
|48:28
|Брайан Дюмулин(Джастин Шульц, Александр Веннберг)
|52:29
|Эмиль Бемстрем(Эндрю Пик, Кент Джонсон)
|58:55
|Эли Толванен(Оливер Бьоркстранд, Янни Гурд)
Джаред Маккэн (Сиэтл), Иван Проворов (Коламбус), Оливер Бьоркстранд (Сиэтл)
|9
|Штрафное время
|11
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0