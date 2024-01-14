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10:57 (мск), источник: Sport24

Марченко забил в стиле Овечкина в своей 100-й игре в НХЛ и повторил рекорд «Коламбуса»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче НХЛ против «Сиэтла» (4:7).

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Эта игра стала 100-й за карьеру в НХЛ для 23-летнего Марченко.

На счету россиянина стало 35 голов после первых ста игр за «Блю Джекетс». Ни один другой хоккеист не забрасывал больше шайб в первых 100 матчах за «Коламбус».

Марченко повторил рекорд Рика Нэша, который тоже отличился 35 раз в первых 100 матчах в составе клуба.

Коламбус
4:7
2:2, 1:2, 1:3
Сиэтл
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