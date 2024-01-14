Марченко забил в стиле Овечкина в своей 100-й игре в НХЛ и повторил рекорд «Коламбуса»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240197&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эта игра стала 100-й за карьеру в НХЛ для 23-летнего Марченко.

На счету россиянина стало 35 голов после первых ста игр за «Блю Джекетс». Ни один другой хоккеист не забрасывал больше шайб в первых 100 матчах за «Коламбус».