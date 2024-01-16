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00:23 (мск), источник: Sport24

«Коламбус» победил «Ванкувер» благодаря голам Чинахова, Воронкова и Марченко

Хоккеисты «Коламбуса» нанесли поражение «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». Встреча в Коламбусе завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

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Источник: Sport24

В основное время у «Блю Джекетс» дубль оформил Дмитрий Воронков, еще один гол забил Егор Чинахов. В серии буллитов решающим стал бросок Кирилла Марченко.

В составе «Кэнакс» отличились Джей Ти Миллер, Конор Гарланд и Элиас Петтерссон. Голевой передачей отметился Никита Задоров.

«Коламбус» прервал серию «Ванкувера» из пяти побед.

Коламбус
4:3Б
1:2, 1:1, 1:0, 0:0
Ванкувер
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