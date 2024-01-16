«Коламбус» победил «Ванкувер» благодаря голам Чинахова, Воронкова и Марченко

Хоккей, НХЛ, Неделя 1515.01.2024, 21:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena, 17622 зрителя
|Паскаль Винсент
|Рик Токкет
|Элвис Мерзликинс
|Кейси Десмит
|02:26
|Джек Рословик
|05:28
|Джей Ти Миллер(Никита Задоров, Элиас Петтерссон)
|05:55
|Егор Чинахов(Джонни Годро)
|08:24
|Иэн Коул
|14:54
|Конор Гарлэнд(Теодорс Блюгерс, Дакота Джошуа)
|22:53
|Джей Ти Миллер
|23:28
|Дмитрий Воронков(Джонни Годро, Адам Боквист)
|27:02
|Джейк Бин
|27:35
|Элиас Петтерссон(Куинн Хьюз, Джей Ти Миллер)
|33:09
|Дэймон Северсон
|36:24
|Никита Задоров
|38:24
|Тайлер Майерс
|50:57
|Дмитрий Воронков(Джек Рословик)
|61:48
|Командный штраф
|62:28
|Элиас Петтерссон
Серия послематчевых буллитов
|победный бросок: Кирилл Марченко(Коламбус)
Дмитрий Воронков (Коламбус), Джонни Годро (Коламбус), Кирилл Марченко (Коламбус)
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0