Русского богатыря не остановить! Воронков оформил первый дубль в НХЛ

Матч «Ванкувера» и «Коламбуса» — противостояние лучшей команды Запада и худшей команды Востока. Да, прямо сейчас «Блю Джекетс» находятся на предпоследнем месте в конференции, но по потерянным очкам «Оттава» выше команды Винсента Паскаля.

Подходили к этой встрече «Ванкувер» и «Коламбус» также в разной форме. Если «Кэнакс» одержали пять побед подряд, то у «жакетов» в последних шести матчах лишь одна победа. В основное время «Коламбус» побеждал вообще почти месяц назад.

Проблемы есть и у «Ванкувера». Андрей Кузьменко — один из лидеров команды в прошлом сезоне — не набирал очки уже семь матчей подряд. На игру с «Коламбусом» Рик Токкет определил россиянина в третье звено к Михееву и Сутеру.

Несмотря на то что звено Кузьменко и Михеева завершило встречу без набранных очков, оно было самым опасным в составе «Кэнакс». По времени на льду звено Кузьменко уступило только первой тройке.

Зато результативным действием в составе «Ванкувера» отметился Никита Задоров, сделавший ассист на Джей Ти Миллера в моменте с первым голом. После обмена из «Калгари» Задоров набрал 4 (0+4) очка в 19 матчах.

Отличный матч провели россияне из «Коламбуса». Сначала Егор Чинахов объехал вратаря «Ванкувера» и сравнял счет в первом периоде. Его бросок стал первым попаданием в створ для «Коламбуса», хотя к тому моменту было уже сыграно почти шесть минут.

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В начале второго периода счет пришлось сравнивать Дмитрию Воронкову. Непонятно как и непонятно чем Дмитрий на пятаке переправил шайбу в ворота Кейси Десмита. К этому моменту россиянин не мог набрать очки в четырех матчах подряд, а забросить — в шести.

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Правда, через несколько минут «Ванкувер» вновь вышел вперед — в большинстве отличился Элиас Петтерссон, который догнал по набранным очкам Артемия Панарина.

Третий период проходил без особых моментов и шел к будничной победе «Ванкувера». Но тут вновь на авансцену вышел Воронков, который пропихнул шайбу сквозь вратаря «Кэнакс». Для россиянина этот гол стал девятым в лиге. В 38 матчах за «Коламбус» Дмитрий уже набрал 22 (9+13) очка.

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Помимо дубля Воронков отметился в этом матче еще одним хайлайтом, воткнувшись с игрока «Ванкувера» на пересменке. Кажется, на пути этого русского богатыря лучше не вставать.

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В овертайме команды обменялись глупыми удалениями. Сначала «Коламбус» был наказан за нарушение численного состава, а спустя всего 40 секунд Петтерссон случайно воткнул клюшку в коньки Силлинджера.

Автором единственного гола в серии буллитов стал Кирилл Марченко. Ни Кузьменко, ни Чинахову не удалось переиграть голкипера.

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