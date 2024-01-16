У русской звезды НХЛ вновь серьезные проблемы. Его лучший сезон испорчен?

Валерий Ничушкин вновь попал на главные страницы СМИ. К сожалению, в связи печальным поводом. Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» на неопределенный срок выбыл из строя, он пропустит часть сезона Национальной хоккейной лиги. В период своего отсутствия форвард пройдет программу помощи, которую оказывает НХЛ игрокам, нуждающимся в лечении от алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

С какими именно трудностями столкнулся Ничушкин — неизвестно. В официальных пресс-релизах лиги и «Колорадо» данная информация не указана, агент игрока Марк Гандлер также от комментариев воздержался. Ряд СМИ предположил, что у хоккеиста могут быть проблемы с алкоголем. На данный момент эти слухи остаются таковыми и подтверждения не находят. Сам Валерий заявил, что решение обратиться за помощью было его инициативой.

«Я решил обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам НХЛ. Я намерен решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Благодарю за понимание и поддержку свою супругу, семью, друзей, а также организацию “Эвеланш” и всех болельщиков. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы в скором времени вернуться на лед и присоединиться к своим одноклубникам», — приводит слова Ничушкина пресс-служба «лавин».

Валерий уже пропустил недавний матч «Колорадо» с «Торонто Мейпл Лифс». Встреча завершилась победой «Эвеланш» со счетом 5:3, а главный тренер клуба из Денвера Джаред Беднар в ответ на вопрос об отсутствии в составе российского нападающего заявил, что тот перед игрой «был не в духе». Каких-либо иных заявлений, связанных с состоянием здоровья Ничушкина, наставник «Колорадо» не делал. Даже перед сегодняшним матчем с «Монреаль Канадиенс», накануне которого и было опубликовано заявление об участии Вэла в программе помощи игрокам НХЛ, Беднар сообщил, что не может поделиться какими-либо сведениями.

Последние девять месяцев стали для Ничушкина чересчур насыщенными. В конце апреля россиянин покинул расположение «Колорадо» прямо по ходу серии первого раунд плей-офф против «Сиэтл Кракен». «Эвеланш» по итогу выбыли, уступив со счетом 3−4, а отсутствие в составе Ничушкина было объято тайным туманом.

Официально Валерий покинул расположение клуба по личным причинам. Однако в прессе утверждалось, что в его гостиничном номере отеля в Сиэтле якобы была обнаружена пьяная девушка, впоследствии оказавшаяся в отделе полиции. Агент Ничушкина в интервью РИА Новости несколько раз опроверг подобные сведения, а также причастность игрока к инциденту. В НХЛ также отказались от расследований в отношении россиянина и не стали препятствовать его игре уже в новом сезоне. Перед ним, кстати, сам Валерий заявил, что причиной всему были семейные обстоятельства и потребовал от американских журналистов закрыть данную тему, подчеркнув, что если бы «Эвеланш» пробились во втором раунд плей-офф, то, вероятно, принял бы участие в играх.

То, что произошло с Валерием сейчас, вызывает только чувства печали и сострадания. Как минимум из-за самого факта имеющихся у россиянина трудностей и проблем. В своей карьере Ничушкин и так преодолел множество крупных барьеров. И когда казалось, что он оставил их за спиной и помчался к успеху, перед ним образовались новые преграды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240178&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот сезон должен был стать для Валерия абсолютно лучшим в его заокеанской кампании. Российский форвард является лидером «Колорадо» и одним из ведущих игроков всей НХЛ. В 40 матчах он набрал 42 очка, забросив 22 шайбы и сделав 20 результативных передач. По всем прогнозам Валерий должен был установить новые личные рекорды, он шел по графику в 83 очка за сезон. Столько он никогда не набирал и близко. Игра Ничушкина на чужом пятаке — эталон. О его влиянии на результаты команды тоже не говорит только ленивый. К тому же в ноябре у него и его супруги на свет появилась дочь. Со стороны все выглядело так прекрасно и великолепно, но увы. Остается надеяться, что Валерий с успехом преодолеет и это препятствие.