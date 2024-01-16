Разбил лицо внуку Билялетдинова и сотворил мини-шедевр! Капризов вернулся и зарядил «Миннесоту» на разгром

Матч против «Айлендерс» стал вторым для Кирилла Капризова после двухнедельного отсутствия из-за травмы. В первой игре против «Аризоны» россиянин очков не набрал, ограничившись пятью бросками в створ, но с «Островитянами» лидер «Дикарей» начал восстанавливать боевые кондиции.

Капризов ассистировал в первом голе Йоэля Эрикссона Эка в большинстве — это набранное очко стало 35-м баллом для россиянина в 36 матчах регулярного чемпионата.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240207&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Капризов вернулся вовремя, потому что команда еще не потеряла надежду на удачный сезон. Таким его можно будет считать, если команда пробьется в плей-офф. “Дикарям” предстоит покорять невероятную гору: в борьбе за кубковую путевку у команды есть четыре сильных конкурента, а от уайлд-кард “Миннесота” отстает на 8 очков. Но когда в команде есть Капризов, то всем нужно стараться. С ключевым игроком они могут попробовать совершить чудо», — отметил автор Hockey Wilderness Томас Уильямс.

Стоит добавить, что Кирилл вернулся заряженным на борьбу. В одном из эпизодов он зарядил со всей силы в лицо соотечественника из «Айлендерс» защитника Александра Романова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240208&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одним героем вечером стал Марк-Андре Флери. Оформив «сухарь» он одержал 552-ю победу в НХЛ — чаще за всю историю лиги побеждал только Мартин Бродо.