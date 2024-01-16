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09:16 (мск), источник: Sport24

Разбил лицо внуку Билялетдинова и сотворил мини-шедевр! Капризов вернулся и зарядил «Миннесоту» на разгром

«Дикари» вынесли «Айлендерс».

Миннесота
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Источник: Reuters

Матч против «Айлендерс» стал вторым для Кирилла Капризова после двухнедельного отсутствия из-за травмы. В первой игре против «Аризоны» россиянин очков не набрал, ограничившись пятью бросками в створ, но с «Островитянами» лидер «Дикарей» начал восстанавливать боевые кондиции.

Капризов ассистировал в первом голе Йоэля Эрикссона Эка в большинстве — это набранное очко стало 35-м баллом для россиянина в 36 матчах регулярного чемпионата.

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«Капризов вернулся вовремя, потому что команда еще не потеряла надежду на удачный сезон. Таким его можно будет считать, если команда пробьется в плей-офф. “Дикарям” предстоит покорять невероятную гору: в борьбе за кубковую путевку у команды есть четыре сильных конкурента, а от уайлд-кард “Миннесота” отстает на 8 очков. Но когда в команде есть Капризов, то всем нужно стараться. С ключевым игроком они могут попробовать совершить чудо», — отметил автор Hockey Wilderness Томас Уильямс.

Стоит добавить, что Кирилл вернулся заряженным на борьбу. В одном из эпизодов он зарядил со всей силы в лицо соотечественника из «Айлендерс» защитника Александра Романова.

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Еще одним героем вечером стал Марк-Андре Флери. Оформив «сухарь» он одержал 552-ю победу в НХЛ — чаще за всю историю лиги побеждал только Мартин Бродо.

Автор: Максим Замятин

Миннесота
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1:0, 2:0, 2:0
Айлендерс
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